Это мальчик! Plus size модель Эшли Грэм родила первенца

Модель подробно рассказывала о своей беременности в соцсетях

Известная plus size модель Эшли Грэм впервые стала матерью. Малыш родился еще в субботу, однако родители сообщили о пополнении в семье немного погодя. Об этом пишет Vogue.

Модель сообщила, что это мальчик, и что имя ему пока не придумали. "В субботу в 18.00 наши жизни изменились в лучшую сторону. Спасибо за вашу любовь и поддержку в это невероятное время", - написала она в соцсетях.

Эшли – одна из первых plus size моделей, завоевавших мировую известность. Она была одним из судей на телешоу "Топ-модель по-американски", снималась для модных изданий и выходила на подиум. Модель запустила собственную линию нижнего белья и популяризует мнение о том, что привлекательными могут быть девушки любой комплекции и не стоит стесняться своего тела.

Даже во время ожидания ребенка Эшли вела активную светскую жизнь, часто выкладывала неретушированные фото в соцсетях, честно рассказывая о том, как на нее влияет беременность.

Все фото: Instagram ashleygraham

В 2010 году Эшли Грэм вышла замуж за режиссера Джастина Эрвина. Медовый месяц пара провела на Ямайке.

Как ранее писал Фокус:

Одна из самых известных в мире моделей plus-size Эшли Грэм, представила авторскую линейку нижнего белья в рамках сотрудничества с брендом Addition Elle. И прорекламировала ее сама, заявив, что прятать ей нечего.