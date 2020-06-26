Модные купальники 2020. Топ-10 трендов пляжной моды

Среди всех тем, которые освещают fashion-рубрики, одна из наиболее приятных — выбор купальника на лето. Рассматривая новые модели, мы ставим себя на место тех, кто с счастливой улыбкой окунается в море, сидит в баре на пляже или нежется в гамаке, подвешенном между двух пальм. Фокус собрал ключевые модные тренды лета 2020 — эффектные, раздельные и цельные купальники, мода на которые может сохраниться и в следующем году.

Купальники с цветочным принтом

Принты с лепестками цветов, яркие цветочные композиции, пестрые букеты, огуречный принт на купальниках – все эти тренды прошлого летнего сезона все еще актуальны.

Вероятно, эффектная тенденция сохраняется благодаря спросу на яркие цвета и необходимости создавать хорошее настроение. Правильным решением может стать приобретение пестрого парео или пляжной накидки.

Бикини в темных оттенках

Классическое решение для купальника летом 2020-го становится настоящим модным мейнстримом. Черное лаконичное бикини – полная противополжность "цветочному" тренду. Такой купальник создаст приятное разнообразие для пляжного гардероба, черный или темно-синий цвет подчеркнет стройность фигуры или сделает ее визуально более подтянутой.

Купальники с анималистическим принтом

Еще одна модная тенденция, которая перекочевала в гардеробы модниц из прошлого сезона в нынешний. Купальники с узорами, напоминающими окрас тигров, зебр, леопардов будут актуальными летом 2020.

Купальники в стиле ретро

Купальники в стиле 60-х годов по-прежнему в числе модных тенденций. Впрочем, такое решение давно стало классикой. Плавки с завышенной талией подойдут девушкам разных типов фигур. Где надо — подчеркнут достоинства, где надо — скроют недостатки. При создании ретро-моделей дизайнеры находят вдохновение в кино с Одри Хепберн и Мерелин Монро.

Купальники с завязками

Пожалуй, самые соблазнительные решения получились у тех дизайнеров, которые включили в модели купальников многочисленные завязки: на талии, груди и бедрах. Конечно, такой купальник не способствует красивому и равномерному загару: вы рискуете обрести полосатый узор. Но более интригующий фасон пляжной одежды придумать трудно.

Блестящие купальники в стиле 80-х годов

Блестящие ретро-купальники с металлическим эффектом, словно сошли с рекламных полос глянцевых журналов начала 1980-х годов. Они переносят нас в эпоху популярности групп ABBA и Boney M. Если вы привыкли быть в центре внимания или желаете там оказаться, блестящий купальник в стиле 80-х годов, пожалуй, лучшее решение. Только представьте, как эффектно вы будете отражать солнечные лучи своим пляжним комплектом!

Купальники с бретелькой на одно плечо

Дизайнеры ведущих модных домов настоятельно рекомендуют обратить внимание на модели купальников с бретелькой на одно плечо. Конечно, о равномерном загаре можно забыть, как и в случае пляжных комплектов с завязками, но вы можете выбрать такое решение для пляжной вечеринки и сочетать его с парео, накидкой или легкой мини-юбкой.

Раздельные купальники с открытыми плечами

Если вы не хотите, чтобы на плечах появлялись следы от загара – тогда вам следует приобрести купальник с открытыми плечами. В сезоне 2020 дизайнеры предлагают различные варианты: с рюшами и без, спортивные, с короткими рукавами-фонариками. Можно сказать, что это самые романтичные модели лета 2020.

Купальники с удлиненными рюшами

За звание самой романтичной модели сезона 2020 могут побороться пляжные комплекты с удлиненными рюшами. Вообще, эта тенденция актуальна уже не первый сезон в последние несколько лет. Но покупая такую модель, стоит учитывать, что она обязывает. Купальнику с рюшами должен соответствовать весь ваш комплект одежды. Рюши на одежде – это дань романтике, следовательно, весь ваш образ должен носить романтический характер, включая обувь и аксессуары.

Купальники с завязками на лифе

Завязки на лифе купальника – это тоже классическое решение, родом из середины 1980-х годов. Конечно, сезон 2020 предполагает обновленную версию такого пляжного комплекта, но все коды модели конца прошлого века остались неизменными. К слову, завязки на лифе можно увидеть как на сдельных, так и на раздельных купальниках.