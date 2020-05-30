Глубокие декольте и 50 оттенков денима. Топ-9 летних трендов женской моды 2020

Несмотря на пасмурную дождливую погоду, установившуюся по всей стране, синоптики прогнозируют, что метеорологическое лето в Украине наступит уже на следующей неделе, а 7 июня дневная температура в Киеве поднимется до 25 °C. Наступление лета и смягчение карантина, внесшего серьезные правки в модные тренды этого года, означает одно: пришло время обновить свой гардероб. Фокус собрал топ-9 трендов женской моды лето 2020, которые включают в себя идеи с подиумов и стритстайл образы

Лето 2020 интересно тем, что в тренды женской моды попадут пиджаки в школьном духе, тотал-луки из денима, все оттенки красного и цвета фуксии, гипюр и невероятно глубокие декольте. Кроме того, мы сможем носить джинсовую одежду одного оттенка, хотя много лет такое сочетание считалось моветоном.

Джинсовый тотал-лук

Летом 2020 года джинсовая одежда доминирует как в мужских коллекциях, так в женской моде. Причем в этот раз дизайнеры советуют создавать тотал-луки из единиц денима одного оттенка. На протяжении многих лет такие комплекты были признаком дурного тона или полного отсутствия вкуса. Теперь можно не сдерживаться и последовать примеру трендсеттеров.

Все оттенки красного

Конечно, этим летом не стоит ожидать большого количества светских событий. Однако это не повод терять возможность надеть длинное красное платье или брюки в пол оттенка фуксии. Лето 2020 года отличается тем, что яркие модные решения теперь подходят и для повседневного применения.

Синий минимализм

Поклонницы минимализма в женской моде непременно должны попробовать одеться с головы до ног в синий электрик. Летом 2020 года будет актуальной одежда в едином синем цвете – от брюк до пиджаков, ветровок и летних курток. Дополнить образ можно обувью в тон, что, к слову, тоже соотносится с модной концепцией total blue.

Миди- и макси-юбки из денима

В этом сезоне особым вниманием будут пользоваться миди- и макси-юбки из денима. Такие решения пришли на смену ультракоротким юбкам, которые царили на подиумах и в женских гардеробах прошлым летом. Так что джинсовые юбки длиной ниже колена можно будет надевать по любому случаю, даже на события со строгим дресс-кодом.

Вечерние майки

К слову, майки органично сочетаются с джинсовыми миди-юбками, а также актуальны для публичных появлений после 17 часов вечера. Такой откровенный топ можно дополнить эффектной бижутерией или едва заметными ювелирными украшениями, которые будут концентрировать внимание на открытых участках тела.

Кружева в повседневности

Это еще один незаурядный для повседневности модный тренд, который мы привыкли использовать чаще "по случаю", нежели в офис или на дневную встречу. Этим летом мы сможем носить одежду из гипюра и в пир, и в мир. Кроме того, актуальным станет сочетание кружевного топа с юбкой из денима, нежного платья с гранжевыми батильонами, можно даже выбирать гипюровый тотал-лук.

Ультраглубокие декольте

Обладательницы аккуратной, небольшой груди будут благосклонны к этому модному тренду. Лето 2020 года отличается большой популярностью у дизайнеров именно такой формой выреза – в виде треугольника и перевернутой трапеции. Впрочем, этот вариант декольте можно будет увидеть не только на вечерних платьях, но и повседневных топах и блузах.

Темно-синий пиджак

Похоже, знаменитые дизайнеры решили слегка поностальгировать по школьным временам и взять за основу многих образов женской моды этого лета темно-синий жакет со школьной подоплекой. Преппи-стиль продолжает свое шествие по миру. В ближайшее время на арену вернется одежда в духе американских частных школ. Носить такие пиджаки советуем с тонкими свитерами, короткими юбками и кюлотами, на манер прилежной ученицы.

Свитшоты и тренировочные штаны для публичных выходов

Сейчас мы понимаем, что карантин не прошел даром, а, точнее, внес необратимые изменения в дресс-коды офиса и вечерних выходов. После режима самоизоляции дизайнеры рекомендуют включить в свой гардероб свитшоты, тренировочные штаны и другие коды, присущие домашней одежде, с целью публичных появлений. С учетом возникновения подобных трендов можно с уверенностью утверждать, что мода становится все более демократичной, если не сказать одомашненной.

С другой стороны, "наигравшись" в пижамные тенденции, модницы могут довольно быстро забыть о "расхлябанных" комплектах одежды и в следующем году вернуться к каркасным топам и геометрическим силуэтам.