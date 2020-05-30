Глубокие декольте и 50 оттенков денима. Топ-9 летних трендов женской моды 2020

2020-05-30 15:19:01

107 0

Несмотря на пасмурную дождливую погоду, установившуюся по всей стране, синоптики прогнозируют, что метеорологическое лето в Украине наступит уже на следующей неделе, а 7 июня дневная температура в Киеве поднимется до 25 °C. Наступление лета и смягчение карантина, внесшего серьезные правки в модные тренды этого года, означает одно: пришло время обновить свой гардероб. Фокус собрал топ-9 трендов женской моды лето 2020, которые включают в себя идеи с подиумов и стритстайл образы

Лето 2020 интересно тем, что в тренды женской моды попадут пиджаки в школьном духе, тотал-луки из денима, все оттенки красного и цвета фуксии, гипюр и невероятно глубокие декольте. Кроме того, мы сможем носить джинсовую одежду одного оттенка, хотя много лет такое сочетание считалось моветоном.

Джинсовый тотал-лук

Летом 2020 года джинсовая одежда доминирует как в мужских коллекциях, так в женской моде. Причем в этот раз дизайнеры советуют создавать тотал-луки из единиц денима одного оттенка. На протяжении многих лет такие комплекты были признаком дурного тона или полного отсутствия вкуса. Теперь можно не сдерживаться и последовать примеру трендсеттеров.

женская мода, лето 2020, деним, джинсовая одежда, тотал лук, фото

Все оттенки красного

Конечно, этим летом не стоит ожидать большого количества светских событий. Однако это не повод терять возможность надеть длинное красное платье или брюки в пол оттенка фуксии. Лето 2020 года отличается тем, что яркие модные решения теперь подходят и для повседневного применения.

женская мода, красный цвет, лето 2020, платье, сумочка, туфли, очки, фото, образ

Синий минимализм

Поклонницы минимализма в женской моде непременно должны попробовать одеться с головы до ног в синий электрик. Летом 2020 года будет актуальной одежда в едином синем цвете – от брюк до пиджаков, ветровок и летних курток. Дополнить образ можно обувью в тон, что, к слову, тоже соотносится с модной концепцией total blue.

Синий цвет электрик 2020 фото

Миди- и макси-юбки из денима

В этом сезоне особым вниманием будут пользоваться миди- и макси-юбки из денима. Такие решения пришли на смену ультракоротким юбкам, которые царили на подиумах и в женских гардеробах прошлым летом. Так что джинсовые юбки длиной ниже колена можно будет надевать по любому случаю, даже на события со строгим дресс-кодом.

Женская мода, лето 2020, юбки, деним, джинсовые юбки, фото

Вечерние майки

К слову, майки органично сочетаются с джинсовыми миди-юбками, а также актуальны для публичных появлений после 17 часов вечера. Такой откровенный топ можно дополнить эффектной бижутерией или едва заметными ювелирными украшениями, которые будут концентрировать внимание на открытых участках тела.

модные тренды, женская одежда, лето 2020, майки, майки алкоголички, фото

Кружева в повседневности

Это еще один незаурядный для повседневности модный тренд, который мы привыкли использовать чаще "по случаю", нежели в офис или на дневную встречу. Этим летом мы сможем носить одежду из гипюра и в пир, и в мир. Кроме того, актуальным станет сочетание кружевного топа с юбкой из денима, нежного платья с гранжевыми батильонами, можно даже выбирать гипюровый тотал-лук.

кружева, платья, белые платья, мода, лето 2020, фото

Ультраглубокие декольте

Обладательницы аккуратной, небольшой груди будут благосклонны к этому модному тренду. Лето 2020 года отличается большой популярностью у дизайнеров именно такой формой выреза – в виде треугольника и перевернутой трапеции. Впрочем, этот вариант декольте можно будет увидеть не только на вечерних платьях, но и повседневных топах и блузах.

Глубокое декольте, фото, мода, женская одежда, 2020

Темно-синий пиджак

Похоже, знаменитые дизайнеры решили слегка поностальгировать по школьным временам и взять за основу многих образов женской моды этого лета темно-синий жакет со школьной подоплекой. Преппи-стиль продолжает свое шествие по миру. В ближайшее время на арену вернется одежда в духе американских частных школ. Носить такие пиджаки советуем с тонкими свитерами, короткими юбками и кюлотами, на манер прилежной ученицы.

синий пиджак, школьный пиджак, женская мода, лето 2020, фото, образ

Свитшоты и тренировочные штаны для публичных выходов

Сейчас мы понимаем, что карантин не прошел даром, а, точнее, внес необратимые изменения в дресс-коды офиса и вечерних выходов. После режима самоизоляции дизайнеры рекомендуют включить в свой гардероб свитшоты, тренировочные штаны и другие коды, присущие домашней одежде, с целью публичных появлений. С учетом возникновения подобных трендов можно с уверенностью утверждать, что мода становится все более демократичной, если не сказать одомашненной.

свитшоты, юбки, женская мода, тренды, 2020, фотоС другой стороны, "наигравшись" в пижамные тенденции, модницы могут довольно быстро забыть о "расхлябанных" комплектах одежды и в следующем году вернуться к каркасным топам и геометрическим силуэтам.

Loading...