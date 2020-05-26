Коротко и жестко. Топ-10 модных мужских стрижек 2020 года

Карантин, похоже, изменил все модные тренды в сторону большей практичности и удобства. Изменилась и мода на мужские стрижки 2020. Ожидается, что как минимум до конца года мужчины вернутся к лаконичным образам, которые не пользовались особой популярностью последние несколько лет

Затянувшийся период самоизоляции вывел в топ запросов 2020 года короткие мужские стрижки машинкой. Кроме удобства и доступности (многие готовы попытать счастья и подстричь себя сами в домашних условиях), такие энергичные стрижки привлекают своей лаконичностью и жесткостью, характерных для кризисных времен.

В 2020 году, а может и дольше, мы будем наблюдать намного больше мужчин с очень короткими стрижками. При этом главными декоративными элементами мужских причесок станут выбритые виски и челка набок, укороченные или выбритые волосы на затылке и очевидная асимметрия.

Конечно же, все вышеперечисленные элементы стрижек – дань бесшабашной юности и будут использоваться теми, кто не обращает внимание на стереотипы и предпочитает молодежные решения.

Мужские стрижки машинкой

В этом сезоне к нам возвращается классика. Правда, стричься налысо или "покороче", пока еще не в моде, а барбершоперы предлагают своим клиентам делать более оригинальными и особенными даже очень короткие стрижки машинкой. Например, за счет перепадов между длиной волос.

Британка в стиле милитари

В 2020-м одним из наиболее модных трендов мужских стрижек станет самый грубый вариант британки с элементами милитари: короткая, многослойная челка, коротко остриженный затылок и ярко выраженный пробор. Таким образом мастера делают ставку на оптимальную версию формы прически: она подходит как для офиса, так и для отдыха или спортзала.

Канадка в стиле милитари

Эта форма стрижки – близкая родственница британки. Разница заключается в плавных переходах от уровня к уровню. Версию 2020 года отличает зачес стрижки набок, в то время как все ключевые коды прически сохраняются.

Андеркат с пробором

Обновленная версия андерката подразумевает наличие ярко выраженного пробора, разделяющего две зоны стрижки: короткие волосы и длинные пряди. Такая мужская стрижка выглядит стильно и современно, но подходит не для всех, поскольку подразумевает внимательное отношение к другим элементам образа. Словом, эта стрижка для смелых стиляг.

"Высоко и жестко"

В 2020-м в моду возвращается мужская стрижка, популяризированная Корпусом морской пехоты США, под названием high and tight. Это, пожалуй, одна из самых маскулинных причесок для мужчин. Для создания этого образа волосы на макушке головы подстригают ровной площадкой, оставляя от 3 мм до 6 мм длины. При этом волосы на затылке и по бокам выбриваются.

Фейд или хай-фейд

Эта прическа сохраняет популярность последние несколько сезонов. В этом году мастера предлагают версию хай-фейд, подразумевающую контраст между длиной волос на макушке и очень короткими волосами (выстригаются машинкой) в остальных зонах головы.

Френч кроп

Очень удобная и практичная стрижка до конца 2020 года. Нужно лишь помыть голову, и все встанет на свои места.

Эта стрижка заключается в том, что волосы по факту остаются только на макушке головы: их стригут филировочными ножницами, а в остальных зонах сбривают максимально коротко. При этом она актуальна в любом возрасте. Голова долго выглядит аккуратно и ухоженно.

При желании можно воспользоваться средствами для укладки, но даже если вы не сторонник продукции для стайлинга волос, прическа все равно будет держаться неплохо.

Топ кнот

Мужскую стрижку кнот принято считать довольно провокационной. Впрочем, в сезоне-2020 мастера выбрали наиболее интригующую ее версию – топ кнот. Если вы остановите выбор на таком варианте на лето, вам предстоит выбрить виски и максимально удлинить макушку. А хвостик, собранный из волос на макушке в узел, должен быть на самом верху.

Удлиненный боб

Оптимальное решение для всех, кто следит за трендами, стремится им соответствовать и при этом не боится длинных волос. Удлиненный боб в 2020 году выполняется в очень демократичной манере: длинная челка укладывается набок, а остальной объем волос может изображать творческий беспорядок.

Мужское каре

Вообще-то каре считается исконно женской прической, но кто сказал, что это правило без исключений? Вспомните, как выглядели герой Джонни Деппа в ленте "Плакса" или Роберт Паттисон в рекламе Dior Homme. Словом, если вы желаете добавить что-то из образов этих признанных секс-символов, можно смело устремиться в эксперименты. Главное, помнить, что такая стрижка идет не всем. И если вы не готовы соответствовать такому образу в целом лучше не рисковать!