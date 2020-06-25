Звезда "Коммивояжера" Таране Алидости получила срок в Иране за "пропаганду против государства"

Иранская актриса и звезда фильма "Коммивояжер" Аскхара Фархади Таране Алидости была приговорена к пяти месяцам тюремного заключения с отсрочкой в два года.

Алидости признали виновной в "оскорблении правоохранительных органов" и в "пропагандистской деятельности против государства", пишет Hollywood Reporter со ссылкой на иранский телеканал Iran International TV.

"Таране Алидости была приговорена к 5 месяцам тюремного заключения из-за жалобы от заместителя по правовым и парламентским вопросам правоохранительных органов Ирана", – написал в своем Twitter журналист Гизо Фахфури.

Предметом жалобы стал репост видео, на котором зафиксирована стычка между офицером "полиции нравов" и женщиной без хиджаба.

Таране задержали еще в январе 2020 года, но выпустили под залог.

Согласно решению суда она не будет отбывать тюремное заключение, если в течение двух лет не совершит других правонарушений.

В 2017 году Таране Алидости, которая уже не раз критиковала иранское правительство в соцсетях, вызвала волну публикаций в СМИ, когда проигнорировала церемонию вручения Оскара. Кинокартина с её участием "Коммивояжер" получила премию за лучший фильм на иностранном языке, но актриса не поехала на церемонию в знак протеста запрета на выдачу виз, предложенного Дональдом Трампом. Она назвала эту идею "расистской".

Напомним, 16 мая в Иране на шесть лет отправили в тюрьму 61-летнюю французскую исследовательницу исламской революции Фарибу Адельху. Ее признали виновной в заговоре против национальной безопасности Ирана и пропаганде против Исламской республики.