"Убийство чести". В Иране отец обезглавил 13-летнюю дочь за связь со старшим мужчиной

Девочка хотела выйти замуж за 35-летнего возлюбленного. Она сбежала из дома, но ее вернули отцу полицейские

В Иране мужчина совершил так называемое "убийство чести" и обезглавил собственную дочь за связь с 35-летним мужчиной. 13-летняя Ромина Ашрафи была убита во сне. Об этом пишет irnak.

Убийство произошло в городе Хавиг, провинции Талеш. 13-летняя Ромина Ашрафи была влюблена в 35-летнего Бахмана Хавари и хотела выйти за него замуж. Родители были против по религиозным причинам. Тогда пара сбежала из дома и отсутствовала пять дней. Потом их поймали и девочку вынудили вернуться домой. Бахмана арестовали на сутки и потом отпустили.

Ромина Ашрафи и ее возлюбленный

Отец девочки утверждал, что Бахман украл также его скот и деньги, а его дочь удерживал силой. Сама девочка говорила полицейским, что опасается за свою жизнь. Однако ее вернули в родительский дом.

Через несколько дней ее отец дождался, пока ее мать отправиться стирать белье, явился в комнату спящей дочери и отсек ей голову серпом. А потом вышел на улицу с окровавленным оружием в руках и сдался властям.

Убитая Ромина Ашрафи

И хоть сейчас он под стражей, тюремный срок ему не грозит. По иранским законам шариата мужчина может убить женщину, если он является ее опекуном и, если она, по его мнению, его опозорила. Возмездия за пролитую кровь могут потребовать другие родственники мужского пола, но они обычно этого не делают.

Орудие убийства

Каждый год в Иране, прикрываясь этим законом, убивают десятки женщин и девочек. Хоть официальных данных нет, в 2014 году Хади Мустафа из МВД Ирана утверждал, что на эти убийства приходится 20 процентов всех иранских преступлений.

Как ранее писал Фокус:

16 мая суд в Тегеране приговорил 61-летнюю ученую-антрополога Фарибу Адельху к шести годам тюрьмы. Ее признали виновной в заговоре против национальной безопасности Ирана и пропаганде против Исламской республики. Фариба Адельха с 1993 года работает в парижском Институте политических исследований. Активно исследовала иранскую революцию, социальные и политические изменения в Иране во второй половине XX века.