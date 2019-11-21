Исчезла с радаров: саудовская принцесса, критиковавшая режим в стране, бесследно пропала

Басма бинт Сауд бин Абдулазиз Аль Сауд – младшая дочь короля Сауда

Разгорается новый скандал, связанный с Саудовской Аравией и ее недружественным к женщинам режимом. Пропала 55-летняя Басма бинт Сауд, которая последнее время проживала в Лондоне и активно критиковала правящий режим. Об этом пишет Morocco Mail.

Об исчезновении принцессы мировые СМИ заговорили несколько месяцев назад, но только недавно Deutsche Welle сообщила, что принцесса находится под домашним арестом и, скорей всего, силой удерживается в Саудовской Аравии.

Фото: admwe

Басма должны была улететь в Швейцарию на лечение, но в итоге не смогла уехать. Ее адвокат, американец Леонард Беннетт, прокомментировал ситуацию, сказав, что она "пропала с радаров".

"Никто не знал, где она была. Мы опасались самого худшего", - сказал Беннет. Также он связался со своей клиенткой, но по манере разговора понял, что принцесса в затруднительном положении и не может говорить открыто.

Принцесса Басма — младшая дочь бывшего короля Сауда, который правил страной с 1953 по 1964 год и является отцом 115 детей. Он умер, когда принцессе было пять лет. Они виделись всего несколько раз. Басма училась в Бейруте, Великобритании и Швейцарии. В 1988 году она вышла замуж за представителя семьи аш-Шариф. У супругов родилось пятеро детей. В 2007 году принцесса развелась с мужем.

С того времени она проживала в Лондоне, активно сотрудничала с международными правозащитными организациями и выступала за реформирование социальной сферы на родине, в том числе за расширение прав женщин. Она сетовала, что новая власть никак не продолжила дело ее отца по реформированию монархии.

Фото: basmahbintsaud

"У нас есть министры, которые не способны делать то, что им приказывают сверху, потому что нет никаких последствий. Если бедный человек совершает кражу, то после третьего преступления он лишается руки. Но если то же самое делает богатый человек, то ему никто ничего не скажет", - сказала она в интервью Independent в 2012 году.

В 2013 году она стала жертвой шантажа. Видео ее разговора с неким саудовским шейхом по скайпу, в котором она критиковала режим, было украдено из его аккаунта, и злоумышленник грозился передать видеозапись властям, если Басма не выплатит полмиллиона долларов. Кроме этого, на записи Басма была с непокрытой головой и открыто курила сигарету. А в конце разговора посылала воздушный поцелуй.

Журналисты считают, что за похищением Басмы бинт Сауд стоит Мухаммед бин Салман, наследный принц Саудовской Аравией, причастный к смерти журналиста Джамала Хашогги, также критика режима.

Как ранее писал Фокус:

Наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед ибн Салман Аль Сауд признал, что несет ответственность за убийство журналиста Джамаля Хашогги, так как оно произошло в период его управления страной. "Это случилось под моим началом. Вся ответственность за это лежит на мне, потому что это произошло в мое правление", – сказал он.