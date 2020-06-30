Зимний белый дом: В США за 70 миллионов долларов продали резиденцию президента Джона Кеннеди

В Палм-Бич, Флорида, США продано имение, принадлежавшее семье Кеннеди. Об этом пишет Stuff.

Покупатель, который приобрел недвижимость, имеющую статус культовой, пожелал остаться неизвестным. Особняк, стоящий на огромном участке, построен в средиземноморском стиле. В нем 11 спален, 13 ванных комнат, бальный зал, теннисный корт и бассейн.

Дом был построен в 1923 году, и получил название La Querida (исп. "дорогой") отец Джона Кеннеди, бизнесмен Джозеф Патрик Кеннеди, приобрел его в 1941 году. Позднее, 35-й президент США очень любил посещать это место с семьей в зимние месяцы, за что резиденция получила негласное название "Зимний белый дом". Именно тут он написал свою автобиографию "Профили мужества", которая получила Пулитцеровскую премию в 1957 году, восстанавливаясь после операции на позвоночнике.

Джон и Жаклин Кеннеди с детьми в "Зимнем белом доме"

И именно в имении в Палм-бич президент Кеннеди провел несколько дней в 1963 году, прежде, чем отправиться в свою роковую поездку в Даллас, где его убил Ли Харви Освальд.

Имение принадлежало семье Кеннеди до 1995 года. Новый владелец, банкир Джон Касл, приобрел его за 4,9 миллиона долларов. И немного его обновил, расширив бассейн и поменяв светильники. Но, по мнению дизайнера Эндрю Шейнмана из Pembrooke & Ives в Architectural Digest, хоть дом и отремонтировали, он сохранил свою атмосферу.

Открытка с видом на имение

Интересно, но нынешний президент США тоже любит Палм-Бич. Именно тут находится его резиденция Mar-a-Lago, в которой Дональд Трамп ранее проводил немало времени.

Как ранее писал Фокус:

Генеральный директор компании SpaceX, обладающий внушительной коллекцией недвижимости, начал избавляться от нее, и уже продал огромный особняк в Бель-Эйр на западе Лос-Анджелеса китайскому миллиардеру. Ранее Маск заявлял, что в планах у него продать все дома, которыми владеет, потому что он посвятит себя Марсу и ему не нужна недвижимость, которая "тянет его вниз".