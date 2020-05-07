Красиво жить не запретишь: вся шикарная недвижимость Рината Ахметова

Дворец в Плютах — не единственная дорогостоящая недвижимость Рината Ахметова, если верить СМИ и заявлениям экс-нардепов. Что еще принадлежит богатейшему украинскому олигарху, рассказывает Фокус

По слухам, украинский олигарх Ринат Ахметов почти достроил свою грандиозную резиденцию в селе Плюты под Киевом в Обуховском районе. И теперь может добавить еще одно поместье к длинному списку недвижимости, которая ему принадлежит.

О шикарной вилле, напоминающей дворец, построенной в классическом стиле, написал экс-нардеп Игорь Луценко у себя на странице в Facebook. Снимки были сделаны с помощью дрона. Видно, что хоть главный дом и почти достроен, но работы еще предстоит много. Не везде проложены дорожки, не высажены цветы на клумбах, территория не убрана и везде разбросаны стройматериалы.

Но, если внимательно присмотреться, можно заметить, что на огромном участке в 25 гекторов кроме дома есть сад во французском геометрическом стиле, имеются гаражи, вертолетная площадка, домик для гостей, рыбацкий домик или сауна, расположенный на искусственном озерце с мостиком, и дом для персонала.

Имение Рината Ахметова в Плютах

По неподтвержденной информации, "у бассейна золотые форсунки и лестницы. Их целая толпа снабженцев искала — 24 карата золота. На территории запрещают пользоваться мобильниками", а также что "от главного здания налево идет подземный тоннель под прудом в гостевой дом, слева". Также на территории установлены глушилки.

"По документам этот дворец Ахметова оформлен как "учреждение здравоохранения и социальной помощи". Тут интересно, что Янукович тоже оформлял Межигорье как "культурно-оздоровительный центр", чтобы экономить на платежах в бюджет. Поскольку земли, определенные по целевому назначению как "рекреационные", имеют одну из самых низких нормативных оценок. Один из источников также сообщил мне, что Ахметов построил себе отдельную линию обеспечения электричеством — это проект, который, по слухам, оценивается в 160-180 млн грн и включает прокладку сети на 10 киловольт, с четырьмя генераторами и аккумуляторами в подземном бункере", — уточняет экс-нардеп Сергей Лещенко в своем Telegram-канале.

Напомним, что состояние богатейшего украинца Ахметова с 2013 года сократилось, по оценкам журнала "Форбс", на $20 миллиардов. За семь лет Ахметов потерял 80% своего состояния из-за спада сырьевых рынков, войны и кризиса в Украине.

Но дворец в Плютах — это далеко не единственная недвижимость Рината Ахметова. Он владеет еще рядом интересных объектов.

Самый известный среди них, как и самый таинственный, поскольку его снимков в открытом доступе почти нет, это дворец Рината Ахметова в Донецке, на территории бывшего ботсада. "Перед хоромами Ахметова играет на солнце система фонтанов. Под зеленой крышей дворца олигарха разместились скульптуры, — писало издание Tabloid в 2012 году. — На территории поместья Ахметова выкопали озеро, а на его берегу построили несколько коттеджей, домик рыбака, бассейн и другие сооружения. Одним словом Букингемский дворец отдыхает".

Дворец Рината Ахметова в Донецке

Также Ахметов владеет дворцом в оккупированном Крыму. Усадьба "Новый Кучук-Кой" была построена в 1902-1913 годах финансистом и художником Яковом Жуковским. Считается памятником садово-паркового искусства эпохи модерна, непосредственно связанным с эстетикой символизма.

Усадьба "Кучук-Кой" Рината Ахметова в Крыму

До аннексии Крыма усадьба "Новый Кучук-Кой" находилась в управлении Госкомитета промполитики Украины. В начале 2000-х годов она была передана в сферу управления Совета министров Крыма на баланс Рескомитета по охране и использованию памятников истории и культуры. В 2004 году имение купила компания "Систем Кэпитал Менеджмент" бизнесмена Рината Ахметова. В 2008 году после претензий прокуратуры усадьбу продали кипрской офшорной компании Starvista limited, которая, по данным СМИ, принадлежала прежнему собственнику.

В 2014 году все имущество "Нового Кучук-Коя" российские власти Крыма "национализировали" и передали в оперативное управление "Распорядительной дирекции имущества Крыма". Однако в украинском правовом поле усадьба продолжает принадлежать структурам Рината Ахметова.

Кроме этого, Ринат Ахметова владеет самой дорогой квартирой Лондона в комплексе One Hyde Park в районе Найтсбридж. В 2011 году украинский олигарх приобрел сразу двое апартаментов на седьмом и восьмом этажах за 136 миллионов фунтов стерлингов. Еще 60 миллионов долларов было потрачено на ремонт и обустройство. Также с покупкой квартир Ахметов получил право пользования двумя винными погребами под номерами 16 и 17. Как будет выглядеть пентхауз можно только предполагать, но уже известно, что стекла во всех окнах — пуленепробиваемые.

Комплекс One Hyde Park в Лондоне, где у Рината Ахметова имеется квартира. И вид из одной их квартир, выставленных на продажу (апаратаменты не Ахметова)

Личный пресс-секретарь Рината Ахметова Елена Довженко подтвердила, что холдинг System Capital Managemen (SCM), который принадлежит Ахметову, является одним из инвесторов строительства комплекса One Hyde Park.

Но самой грандиозной покупкой Рината Ахметова можно считать приобретение знаменитой "Виллы Кедров", которая расположена в местности Сен-Жан-Кап-Ферра, между Ниццей и Монако. С террас открывается вид на Средиземное море, а окружена вилла одним из самых прекрасных исторических ботанических садов в мире. Виллой владел бельгийский король Леопольд, который купил ее для своей юной любовницы, и Александр Марнье-Лапостоль, владельц виноградников и производитель знаменитого ликера Grand Marnier.

"Вилла Кедров" во Франции, последнее приобретение Рината Ахметова

Вилла долго держалась в первой тройке самых дорогих домов в мире. Ахметову она обошлась в 200 миллионов евро.

Из вышеперечисленного становится ясно, что Ринат Ахметов имеет слабость к дворцам и безудержной роскоши. А также большое внимание уделяет безопасности: его апартаменты хорошо охраняются и обычно обнесены высокими заборами.

А как же живут те, чье состояние гораздо больше, нежели у Ахметова, и которые могут позволить себе буквально по дворцу в каждой стране мира? Оказалось, что не так роскошно. Можно сказать, даже скромно.

Билл Гейтс, который "стоит" 96,5 миллиардов долларов, владеет высокотехнологичным имением Xanadu 2.0 на озере Вашингтон в штате Вашингтон. Имение стоит 123 миллиона долларов.

Xanadu 2.0, принадлежащее Биллу Гейтсу

Дом занимает площадь более 6 тысяч квадратных метров — он просто огромен и буквально напичкан всевозможными высокотехнологическими новинками.

Высокотехнологичная сенсорная система помогает гостям поместья следить за температурой и освещением в комнате. Гостям выдают устройство, с помощью которого они могут управлять сенсорами по всему дому. Благодаря спрятанным под обоями динамикам гостей из комнаты в комнату может сопровождать музыка. Чтобы сократить затраты на отопление, дом использует окружающую природу. Поместье Xanadu 2.0 построено так, что окружающая обстановка помогает эффективно регулировать температуру. А в библиотеке хранится "Лестерский кодекс" пера Леонарда да Винчи.

У Джеффа Безоса, (131 миллиард долларов) владельца Amazon, имеются два пентхауза в Нью-Йорке. Один за 80 миллионов, другой — за 16 миллионов. Причем он последовал примеру Ахметова и купил сразу три квартиры, чтобы объединить их в трехэтажную. Это шикарный небоскреб на Манхеттене, с видом парк Мэдисон, внутренней террасой, бассейном и садиком.

Пентахауз (да, все четыре этажа здания справа) Джеффа Безоса

Пентахауз Джеффа Безоса

Бернар Арно, (76 миллиардов долларов) владеющий конгломератом LVMH, который, кроме прочих, владеет брендом Louis Vuitton, потратил 482 миллиона долларов на участки земли в Лос-Анджелесе. На одном из них строится дом, остальные пока просто простаивают. Также у него имеется Шато возле Парижа и вилла Бернар в Сен-Тропе.

Шато и виноградники возле Парижа, принадлежащие Арно

Вилла Бернар в Сан-Тропе, принадлежащая Арно

Марк Цукерберг, (62,3 миллиарда долларов) руководитель компании Facebook Inc. живет в милом домике в Пало-Альто, Калифорния. Он приобрел его еще в 2011 году за семь миллионов долларов.

Домик Цукерберга в Пало-Альто

Лесное "убежище" на озере Тахо, принадлежащее Цукербергу

Также у него имеется домик и земля на озере Тахо (стоил 59 миллионов), вилла на гавайском острове Кауаи (обошлась в 60 миллионов долларов) и недвижимость в Сан-Франциско. Интересно, но на Гавайях он также приобрел плантации с фруктовыми деревьями.

И, напоследок, Дональд Трамп, президент США, пожалуй, единственный, кто может посоревноваться с Ринатом Ахметовым в любви к раздражающе роскошной, на грани китча, недвижимости. Сейчас он проживает в Белом Доме, резиденции американских президентов, однако ранее, когда он развлекался на вечеринках и шокировал публику своими выходками, то он периодически демонстрировал прессе, в каких роскошных домах ему посчастливилось жить. Особого внимания заслуживает имение Мар-о-Лаго во Флориде, которое Трамп приобрел в 1985 году, а в 1995 превратил в частный клуб.

Но настоящий фурор произвела фотосессия магната с его супругой и сыном, сделанная в пентхаузе в Трамп-тауэр на Манхеттене. Золото, золото и еще раз золото. Роскошнейший интерьер, подлинники старых мастеров и книга-трибьют Мохаммеду Али стоимостью в 15 тысяч долларов.

После фотосессии Трампа обвинили в безвкусице и дурновкусии. Но он это проигонорировал. Ринат Ахметов свои апартаменты не показывает. Так что, каковы его пристрастия и можно ли его упрекнуть в том же, что и Трампа — неизвестно.

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