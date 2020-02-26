За наличные: богачи из арабского мира скупают дорогую недвижимость в Беверли-Хиллз

Было продано даже одно из самых дорогих имений в мире

Пока почти весь мир старается жить экологичней и скромнее, растет спрос на очень дорогую недвижимость. И чаще всего ее покупают состоятельные джентльмены из арабского мира. Об этом пишет Variety.

Так, недавно семья Барзани из Иракского Курдистана, (Масуд Барзани является президентом этого автономного региона), купила два роскошных особняка, выложив 47 миллионов долларов. Пикантность ситуации придал тот факт, что сумма была передана наличными.

Был куплен Maison 613 и небольшой особняк рядом под название Футхилл. Сейчас дома необитаемы, там ведется ремонт. Также, как и в лондонская резиденция в Кенсингтоне по соседству с миллионерами и членами королевской семьи.

Старшие сыновья Масуда Барзани

Впрочем, подобные траты семейству Барзани не в диковинку, по слухам, один из сыновей Масуда, Мансур, за одну ночь спустил три миллиона долларов в казино Дубая.

Также, наконец, обрел хозяина один из самых дорогих и экстравагантных особняков в мире - Billionaire, в Бель-Эйр, Калифорния.

Имение занимает площадь размером с торговый центр, тут имеется даже конфетная комната и вертолетная площадка. Оно принадлежало магнату Брюсу Маковски и дебютировало на рынке недвижимости с ценой в четверть миллиарда долларов. Позже продавалось за 150 миллионов долларов. Впрочем, куплено оно было за 94 миллиона.

Все фото: Variety, Niqash, Dirt

И новым обладателем этой недвижимости стал Фаваз Алхокейр, магнат из Саудовской Аравии. Он не слишком любит фотографироваться, но зато известен тем, что ранее приобрел пентхауз в нью-йоркском небоскребе 432 Park Avenue за 87,7 миллионов долларов.

Также известно, что сейчас дорогой недвижимостью в Беверли-Хиллз интересуется Абдулла ибн Мосаад, принц из Саудовской Аравии и очень богатый человек.

Как ранее писал Фокус:

Американский дизайнер и основатель бренда имени себя Tommy Hilfiger наконец нашел покупателя на свои роскошные апартаменты с четырьмя спальнями. Двухэтажный пентхауз располагается на 19 и 18 этажах этажах, а с личной террасы открывается вид на центральный парк и небоскребы Нью-Йорка.