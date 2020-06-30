От 55-летнего рэпера Dr. Dre ушла жена спустя 24 года брака

Жена рэпера и продюсера Андре Ромелла Янга, более известного под псевдонимом Доктор Дре (Dr. Dre) Николь Янг ушла от него и подала на развод. Об этом сообщает TMZ.

Причиной развода Николь Янг назвала "несовместимые различия". Она также потребовала присудить ей алименты.

Пара состояла в браке 24 года. Они поженились 25 мая 1996 года, не заключив при этом брачный договор. Состояние 55-летнего Доктора Дре оценивается в 800 миллионов долларов. В браке у них родились два ребенка, уже достигших совершеннолетия.

Доктор Дре прославился как участник гангста-рэп-группы N.W.A. После ее распада в 1990-х он начал сольную карьеру, а также основал собственный лейбл Aftermath Entertainment.

Dr. Dre – легенда американской рэп-культуры. Культовый рэпер прославился на весь мир не только своими хитами, но и наушниками Beats, которые оценили сотни миллионов пользователей по всему миру.

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