Со скандалом и изгнанием из квартиры: Мэри-Кейт Олсен и Оливье Саркози разводятся

2020-05-14 12:30:17

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Одна из близнецов Олсен встречалась с братом французского президента с 2012 года

Американская дизайнер и актриса, одна из близнецов Олсен подала на развод. 33-летняя Мэри-Кейт разводится с 50-летним банкиром Оливье Саркози, родным братом бывшего президента Франции Николя Саркози. Об этом пишет TMZ.

Мэри-Кейт подала на развод еще 17 апреля 2020 года, но заявление не было принято Нью-Йоркским судом из-за пандемии COVID-19.

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А на этой неделе, как утверждают юристы актрисы, они получили электронное письмо от адвокатов супруга. Ее вынуждают забрать вещи из общей квартиры на Манхэттене в Нью-Йорке до ближайшего понедельника, 18 мая. По словам актрисы и ее представителей, Саркози расторг договор аренды без ее ведома.

В документах, полученных изданием, говорится, что Олсен из-за карантина не сможет уложиться в этот срок. И единственный способ защититься для Мэри-Кейт — это снова подать прошение о расторжении брака. За этим последовало бы автоматическое решение суда, запрещающее мужу распоряжаться ее собственностью. Также она просила Оливье дать ей отсрочку до 30 мая, но он ее проигнорировал.

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Мэри-Кейт Олсен и Оливье Саркози с дочерью

Теперь Мэри-Кейт просит экстренного решения и приведения в действие брачного договора.

Олсен и Саркози связали себя узами брака в ноябре 2015 года на частной церемонии, а встречаться пара начала еще в 2012 году. Для актрисы это был первый брак. Оливье был ранее женат на авторе детских книг Шарлотте Бернар, с которой прожил 14 лет и развелся в 2010 году. От этого брака у него двое детей. Мэри-Кейт и ее сестра-близнец Эшли стали знамениты после многочисленных фильмов и сериалов, где они снимались вместе ("Полный дом", "Я и моя тень"), но, повзрослев, официально попросили прессу воспринимать их как отдельных личностей, а не как "сестер, или близняшек Олсен". 

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Сестры Олсен/Фото: Hollywood Life

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