Во Франции экс-президент Саркози предстанет перед судом за коррупцию

Процесс начнется 5 октября 2020 года и продлится три недели

Экс-президент Франции 64-летний Николя Саркози, который занимал высший государственный пост страны с 2007 по 2012 год, 5 октября 2020 года предстанет перед судом в деле о коррупции. Об этом сообщает DW, со ссылкой на парижский суд.

Процесс продлится три недели. Саркози обвиняется в том, что в 2014 году через своего адвоката пытался подкупить помощника генерального прокурора в кассационном суде Жильбера Азибера, обещая ему высокий пост в Монако. Таким образом, он якобы пытался узнать информацию, которая составляла тайну следствия, в рамках расследования дела о возможном незаконном финансировании его предвыборной кампании.

Это не единственное дело, по которому у французских правоохранителей есть претензии к экс-президенту. Органы юстиции Франции ранее начали официальное расследование против Саркози по подозрению в получении его штабом незаконных пожертвований от бывшего ливийского диктатора Муамара Каддафи во время выборов 2007 года.

Скандалом была омрачена и предвыборная кампания Саркози в 2012 году. По данным следствия, тогда Саркози значительно превысил максимально допустимые расходы на кампанию.

Саркози все обвинения отрицает.

Как ранее сообщал Фокус:

20 марта 2018 года бывший президент Франции Николя Саркози был задержан на слушаниях во французском городе Нант.