В мультсериале "Бивис и Баттхед" появятся два новых сезона

Два новых сезона выпустит создатель мультфильма Майк Джадж. Он будет работать над сценарием, производством сериала и озвучит главных героев, сообщил The Hollywood Reporter

Предполагается, что кроме обычных серий появятся спин-оффы и спецвыпуски. Джадж сказал, что обновленный проект будет затрагивать современные темы, но останется актуальным и для его старых фанатов.

Читайте также: Минздрав показал украинцам мультфильмы о коронавирусе

"Бивис и Баттхед" появился в 1992 году – тогда вышли два анимационных ролика. В 1993–1997 годах было выпущено семь сезонов мультсериала. Сериал с большим успехом шел на телеканале MTV, корпоративном "брате" Comedy Central. Он стал одним из знаков поп-культуры 1990-х.

Восьмой сезон появился в 2011 году – было выпущено 22 серии. Герои не повзрослели, хотя такая идея была. Да и вообще в сериале практически все осталось прежним — авторы решили, что ремейк мог бы все испортить, ведь фанаты ждали Бивиса и Баттхеда именно такими, какими они исчезли в 1997 году.

В 1996 году на основе сериала сняли полнометражный фильм "Бивис и Баттхед уделывают Америку".

Как ранее сообщал Фокус: