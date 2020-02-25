Два мультипликационных фильма рассказывают о том, что такое коронавирус и как от него защититься

Во вторник, 25 февраля, Министерство здравоохранения Украины обнародовало на своем сайте мультипликационные видеоматериалы об алгоритме действий в случае подозрения на инфицирование коронавирусом.

Два мультипликационных фильма рассказывают о том, что такое коронавирус и как от него защититься.

В частности, украинцам советуют избегать контактов с людьми, у которых есть признаки повышенной температуры и кашель, правильно использовать медицинские маски и средства индивидуальной защиты особенно в медучреждениях, мыть руки водой с мылом или дезинфицировать их средством на основе спирта и так далее.

Как ранее сообщал Фокус: