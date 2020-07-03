Польский фильм "365 дней", показанный Netflix, раскритиковали за насилие и графический секс

Кроме этого польский фильм уже горячо обсуждают из-за огромного количества сексуальных сцен, показанных с несколько излишней откровенностью. Об этом пишет Daily Mail.

Эротическая польская драма "365 дней", снятая Барбарой Бяловас и Томашем Мандесом, заняла первое место в еженедельном рейтинге самых просматриваемых фильмов на стриминговой платформе Netflix всего через два дня после того, как ее разместили на сервисе, то есть 10 июня.

Польский фильм "365 дней" (польс. 365 dni) рассказывает историю о том, как Массимо Торричелли – молодой и красивый босс сицилийской мафиозной семьи, который взялся за незаконный бизнес после смерти отца, похищает Лауру Биль, директора по продажам в роскошном отеле. По сюжету она удачлива в профессии, но ей не везет в личной жизни и она отправляется с бойфрендом и друзьями на Сицилию, где встречает Массимо. У пары есть 365 дней, чтобы Лаура полюбила своего похитителя. Фильм основан на бестселлере Бланки Липиньской.

Зрители уже отметили, что фильм поражает откровенностью и сексуальными сценами, как традиционными, так и в садо-мазо-стиле. Критики заявили, что фильм: сексистский, восхваляет похищение людей, романтизирует опасные отношения, оправдывает торговлю людьми и пропагандирует изнасилования.

Британская певица Даффи, которая недавно заявила о том, что была похищена и подвергалась сексуальному насилию, уже написала открытое письмо Риду Хастингсу, генеральному директору Netflix, призвав его использовать свое влияние "более ответственно".

Журналист Меган МакГибни согласилась с певицей, заявив, что тот факт, что этот фильм вообще был снят – это тревожный признак.

Но у фильма нашлись и поклонники. Они уже заявили, что фильм "горяч" и нашумевшая лента "50 оттенков серого" по сравнению с ним это "детское кино".

Как ранее писал Фокус:

"Мадам", поставлявшая несовершеннолетних девушек Джеффри Эпштейну, арестована в США. Гислейн Максвелл "сотрудничала" с покойным Эпштейном еще с 1994 года, и дружила с принцем Эндрю. Следствие полагает, что это именно она познакомила принца с 17-летней Вирджинией Робертс, отношения с которой он всячески отрицает