Карантинный секс-скандал: охранники отеля в Австралии спали с туристами на самоизоляции

А кроме этого позволяли путешественникам на карантине перемещаться между апартаментами и даже устраивать вечеринки. С этим происшествием связывают резкий рост числа заболевших в Мельбурне

Туристы на самоизоляции размещались в пятизвездочном отеле. Об этом пишет Daily Mail.

Вчера в южном штате Виктория было зарегистрировано 77 новых случаев заражения коронавирусом - это самый большой показатель с 31 марта. И власти, кроме прочего, связывают рост числа заболевших с секс-скандалом, который произошел в Мельбурне.

После возвращения на родину, австралийцев размещали, кроме прочего в пятизвездочных отелях "Стэмфорд Плаза" и "Риджс на Суонстоне". И после расследования выяснилось, что условия там были совсем не такими, как требует двухнедельная самоизоляция.

Отель "Стэмфорд", где и происходило нарушение карантина

Оказалось, что охранники занимались сексом с туристами на самоизоляции, а также позволяли им ходить по номерам, посещать друг друга и даже разрешали вечеринки с выпивкой и картами. Таким образом, если заболевание протекало бессимптомно, то охранники могли стать переносчиками. Зафиксировано пока 31 случай подобного неподобающего поведения.

Мельбурн почти победил коронавирус в конце апреля, и еще 5 июня новых случаев заболевания не было зарегистрировано, но сейчас люди опять начали болеть. В Мельбурне было зафиксировано 77 новых случаев заражения 1 июля и это самый большой показатель с 31 марта. Теперь число заболевших в городе – 289 человек.

Блокпост в Мельбурне/Фото: AAP

По городу снова расставили блокпосты. Жителям разрешается покидать дом только для работы или учебы, ухода за близкими, необходимых покупок и занятий спортом. Любой, кто покинет свой дом по другим причинам, может получить штраф в размере 1652 долларов. Также в городе ввели лимит для покупателей, чтобы избежать опустошения прилавков.

Как ранее писал Фокус:

Австралия потребовала международного расследования о происхождении коронавируса. Глава МИД страны заявила, что существует серьезная обеспокоенность по поводу прозрачности Китая в вопросе COVID-19.