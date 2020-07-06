"Тяжелый случай". Том Хэнкс рассказал о том, как боролся с коронавирусом

Актер Том Хэнкс рассказал о том, как справлялся с коронавирусом, а также какие симптомы ему пришлось перенести. Об этом сообщает Daily Mail.

63-летний актер и его также 63-летняя супруга Рита Уилсон заразились COVID-19 еще в начале марта 2020 года, когда Том Хэнкс снимал биографический фильм в Австралии. Том и Рита были госпитализированы на несколько дней в Австралии, а затем продолжили свое выздоровления на карантине. Позже паре удалось улететь домой в Лос-Анджелес, где они продолжили самоизолироваться.

Рассказывая о своем пребывании в больнице Хэнкс объяснил, что изначально переживал о своих прогнозах, так как имел хронические заболевания.

"Когда мы были в больнице, я сказал: Мне 63 года, у меня диабет 2 типа и стент в сердце. Я тяжелый случай?", – рассказывает актер.

"Но до тех пор, пока наши температуры не повысились, и наши легкие не наполнились чем-то, напоминающим пневмонию, никто не волновался. Я не тот человек, который просыпается утром и думаем, увижу ли я конец этого дня? Я довольно спокоен в этом плане", – отмечает Хэнкс.

Также он подчеркнул, что ни он, ни его супруга не пострадали от длительного воздействия COVID-19 на организм.

"На дискомфорт из-за вируса был в значительной степени преодолен за две недели, и у нас были очень разные реакции на него. Моя жена потеряла вкус и обоняние, у нее была сильная тошнота и гораздо выше температура, чем у меня. У меня же были сильные боли в теле, постоянное сильное утомление, и я не мог сосредоточиться на чем-то более 12 минут", – подчеркивает Хэнкс.

Кроме этого, актер раскритиковал тех, кто не носит защитные маски в условиях глобальной пандемии коронавируса.

"На самом деле всем нужно сделать только три вещи: надеть маску, соблюдать дистанцию и мыть руки. Я знаю, что в обществе это было политизировано, но я не понимаю. Я не понимаю, как кто-то может топнуть ногой и сказать: "Я не обязан выполнят свою часть (обязанностей, – ред.)".

Также актер прокомментировал то, как президент США Дональд Трамп справился пандемией.

"Я должен сказать, что вырос, глядя на наших лидеров со спокойным и осознанным управлением, и я не думаю, что мы получили это сейчас", – подытожил Хэнкс.

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