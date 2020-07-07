"Поезд пуля": Брэд Питт исполнит главную роль в триллере про киллеров

Голливудский актер сыграет киллера по имени Божья коровка. Он попадает на скоростной поезд, где присутствуют еще четыре наемных убийцы, которые должны убить друг друга. Об этом пишет Deadline.

Режиссером фильма для Sony Pictures под рабочим названием Bullet Train стал Дэвид Литч, ранее снявший "Дэдпул-2", "Джон Уик", "Атомная блондинка", "Форсаж: Хоббс и Шоу".

Фильм основан на романе японского писателя Котаро Исака под названием "Божья коровка". В романе пятеро убийц оказываются на сверхскоростном пассажирском экспрессе, следующем из Токио в Мориоку с несколькими остановками между ними.

Куда будет ехать поезд в фильме – пока неизвестно. Также пока не сообщается, кто исполнит роли остальных киллеров. Адаптирует роман под сценарий Зак Олкевич. Интрига заключается в том, что на английском роман будет опубликован только в следующем году, так что сюжет пока остается тайной.

Съемки стартуют осенью этого года.

Эта роль станет первой после участия в нашумевшем "Однажды в Голливуде". Воплотив на экране образ каскадера на пенсии, Питт получил свой первый "актерский" "Оскар".