Экология, сэндвич и внезапный рэп: самые яркие моменты церемонии "Оскар-2020"

92-я церемония "Оскар", кроме настоящего триумфа Пон Джун Хо, который забрал сразу четыре статуэтки и пообещал пить на радостях до утра, запомнилась еще многими эпизодами, причем некоторые из них были на грани фола

То, что "Оскар" слишком "белый" и слишком "мужской" говорили часто, но, пожалуй, впервые настолько открыто. Началось с шуток Стива Мартина и Криса Рока. Они говорили о гендерном неравенстве на церемонии:

"Рок: Отличные режиссеры номинированы в этом году!

Мартин: Чего-то не хватает…

Рок: Вагин?

Мартин: Да, точно!"

И о неравенстве расовом:

"Мартин: В 1929 году среди номинированных актеров не было черных.

Рок: А теперь в 2020-м у нас есть одна!

Мартин: Вот это рост!".

Про игнорирование киноакадемиками женщин-режиссеров заявила и Натали Портман, причем посредством своего наряда. На ее кейпе были вышиты имена женщин, чьи киноработы были проигнорированы. Среди них — Лулу Ванг ("Прощание"), Лорин Скафария ("Стриптизерши"), Мариэль Хеллер ("Прекрасный день по соседству"), Грета Гервиг ("Маленькие женщины"), Мати Диоп ("Атлантика"), Альма Харель ("Лапочка"), Мелина Матсукас ("Квин и Слим") и Селин Сьямма ("Портрет девушки в огне").

Красная дорожка осталась без обычного количества зрителей из-за проливного дождя. Причем один из ведущих встречи на красной дорожке, Билли Портер, который снова надел платье и каблуки, повторив свой эпатажный выход прошлого года, не смог более терпеть холод и укутался в плед. И снова стал мемом, этот его снимок стал одним из самых цитируемых в соцсетях.

Перевод: Инстаграм и реальность

10-летняя актриса Джулия Баттерз, сыгравшая в "Однажды в Голливуде" оказалась весьма подготовленной к светским вечеринкам. В своей сумочке девочка приберегла сендвич с индейкой. "Здешняя еда мне не очень нравится", - сообщила Джулия журналистам.

С пользой провела время и художник по костюмам Сэнди Пауэлл. Она предлагала расписаться на своем белом наряде всех желающих. Так что теперь эти пиджак и брюки стоят весьма дорого: ведь на них собраны автографы самых влиятельных и известных людей в киномире.

Хоть много говорили об экологичности 92-й церемонии и организаторы призывали актеров не тратить деньги на новые наряды, их совету последовали не все. Пожалуй, точно известно только о трех, что решили появиться на красной дорожке в "секонд-хенде". Хоакин Феникс уже много лет на официальные мероприятия надевает костюм от Стеллы Маккартни.

А Сирша Ронан просто переделала с дизайнером одно из своих старых платьев в новое.

А Джейн Фонда надела платье, в котором уже появлялась на церемонии шесть лет назад. И отметила, что не покупает новую одежду.

Джеймс Корден и Ребел Уилсон вышли вручать премию в номинации "Лучшие визуальные эффекты" в костюмах кошек, подшутив над мюзиклом "Кошки", в котором они оба снялись и который провалился в прокате. "Мы как никто другой понимаем важность визуальных эффектов", - заявили актеры в один голос.

Коротко о политике обмолвился Брэд Питт, получивший свой второй "Оскар" за роль второго плана в "Однажды в Голливуде". Первую статуэтку он получил как продюсер за фильм "12 лет рабства". "Мне сказали, что у меня только 45 секунд на эту речь. Это на 45 секунд больше, чем Сенат дал на этой неделе Джону Болтону", — пошутил актер, имея в виду экс-советника президента по национальной безопасности, которого Сенат США не вызвал для дачи показаний для импичмента президента Трампа. Актер поблагодарил коллег по фильму и посвятил награду своим детям.

Его партнер по "Однажды в Голливуде", Леонардо ДиКаприо, наконец, появился на публике со своей девушкой, Камиллой Морроне. Ранее актер никак не афишировал свои отношения, а поклонникам были только доступны снимки папарацци. На церемонии пара сидела вместе и обменивалась любезностями.

Полной неожиданностью стало появление рэпера Эминема. Он исполнил Lose Yourself из автобиографической "8 мили". И некоторые реагировали весьма бодро, но не Мартин Скорсезе. Режиссер выглядел равнодушным и скучающим.

Также своеобразный дебют состоялся у популярной певицы Билли Айлиш. Она исполнила песню Beatles – Yesterday в знак памяти о всех причастных к кино, что ушли в этом и прошлом году.

Закулисье церемонии: конверты с именами победителей под надежной охраной.

