Среди лауреатов премии "Оскар-2020" оказалась киевлянка
2020-02-10 15:57:02
Елена Андрейчева получила кинопремию за документальный фильм об афганских девочках
Среди лауреатов кинопремии "Оскар-2020" оказалась киевлянка Елена Андрейчева. Она получила статуэтку за лучший документальный фильм года, сообщается на сайте премии.
Отмечается, что украинка Елена Андрейчева и Кэрол Дайсингер получили "Оскар" за фильм "Научиться кататься на скейтборде в зоне боевых действий (если ты девочка)"/"Learning to Skateboard in a Warzone (If You`re a Girl)".
Документальный фильм рассказывает об афганских девочках, которые учатся читать, писать и кататься на скейтборде в Кабуле.
Согласно информации на личном сайте кинематографиста и журналистки Елены Андрейчевой, она родилась в Киеве, а живет в Лондоне. С 2006 года работает в сфере документального кино и развития телевидения.
Как ранее сообщал Фокус:
- В ночь на 10 февраля на 92-й торжественной церемонии вручения премии Американской киноакадемии в Лос-Анджелесе раздали заветные статуэтки "Оскар".
- Также украинская пианистка Надежда Шпаченко получила престижную американскую музыкальную премию "Грэмми" в номинации "Лучший классический сборник".