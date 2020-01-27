За лучший классический сборник

Украинская пианистка Надежда Шпаченко получила престижную американскую музыкальную премию "Грэмми" в номинации "Лучший классический сборник".

Об этом сообщается на сайте премии.

Шпаченко номинировали сразу в двух номинациях: "Лучший классический сборник" и "Продюсер года в классической музыке".

Статуэтка "Грэмми-2020" досталась Шпаченко за альбом The Poetry of Places. В пластинку вошли сольные произведения пианистки, которые она исполнила совместно с пианистом Филармонии Лос-Анджелесa Джоэном Пирсом Мартином и музыкантами коллектива Los Angeles Percussion Quartet Ником Терри и Кори Хиллс.

Читайте также: Американская телекомпания попросила звезд не обнажаться на Grammy

Надежда Шпаченко начала обучаться в классах фортепиано, виолончели и композиции с пяти лет. И до 13 лет уже получила признание как пианистка и композитор, выступив с симфоническим оркестром Харьковской филармонии и заняв второе место во Всеукраинском конкурсе юных композиторов. С тех пор она неоднократно выступала с сольными и камерными концертами

Надежда Шпаченко – доктор музыкальных наук, степень магистра она получила в американском университете Южной Калифорнии. Сейчас она является профессором фортепиано в Калифорнийском университете Помоны.

Во время своих концертов украинка исполняет произведения за роялем, но играет также и на фортепиано, клавесине и перкуссии.

Как ранее сообщал Фокус:

27 января в Лос-Анджелесе в Staples Center состоялась 62-я церемония вручения наград Академии звукозаписи США – "Грэмми 2020". В этом году больше всего статуэток унесла с собой певица Билли Айлиш.