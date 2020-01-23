Украинскую пианистку номинировали на премию "Грэмми"
2020-01-23 17:06:50
Надежда Шпаченко заявлена сразу в двух номинациях
Украинскую пианистку Надежду Шпаченко номинировали на престижную музыкальную премию "Грэмми-2020" в категории "Классическая музыка".
Об этом сообщает "Радио Исландия" в Fаcebook.
Отмечается, что украинка заявлена сразу в двух номинациях: "Лучший сборник" и "Продюсер года в классической музыке" за альбом The Poetry Of Places.
В пластинку вошли новые сольные произведения и исполненные с пианистом Филармонии Лос-Анджелесa Джоэном Пирсом Мартином и перкуссионистами коллектива Los Angeles Percussion Quartet Ником Терри и Кори Хиллсом.
Надежда Шпаченко преподает в Калифорнийском государственном политехническом университете в Помоне. В США она известна исполнением современной музыки.
Во время своих концертов украинка исполняет произведения за роялем, но играет также и на фортепиано, клавесине и перкуссии.
Напомним, 62 церемония "Грэмми" состоится 27 января в Лос-Анджелесе. Ведущей шоу станет Алиша Киз.
Как ранее сообщал Фокус:
- Ранее Дебору Дуган, исполнительного директора и президента Академии звукозаписи, которая вручает премии "Грэмми", отстранили от должности всего за 10 дней до церемонии.
- В США за нарушение иммиграционных законов задержан номинант на "Грэмми", британский рэпер 21 Savage, потому что он нарушил иммиграционные законы и жил в стране нелегально.
- Песня "This Is America" в исполнении Дональда Гловера, также известного как Childish Gambino, получила премию "Грэмми" как лучшая песня 2018 года. Сам Гловер отказался от предложения выступить на церемонии и на вручение награды не пришел.