Надежда Шпаченко заявлена сразу в двух номинациях

Украинскую пианистку Надежду Шпаченко номинировали на престижную музыкальную премию "Грэмми-2020" в категории "Классическая музыка".

Об этом сообщает "Радио Исландия" в Fаcebook.

Отмечается, что украинка заявлена сразу в двух номинациях: "Лучший сборник" и "Продюсер года в классической музыке" за альбом The Poetry Of Places.

В пластинку вошли новые сольные произведения и исполненные с пианистом Филармонии Лос-Анджелесa Джоэном Пирсом Мартином и перкуссионистами коллектива Los Angeles Percussion Quartet Ником Терри и Кори Хиллсом.

Надежда Шпаченко преподает в Калифорнийском государственном политехническом университете в Помоне. В США она известна исполнением современной музыки.

Во время своих концертов украинка исполняет произведения за роялем, но играет также и на фортепиано, клавесине и перкуссии.

Напомним, 62 церемония "Грэмми" состоится 27 января в Лос-Анджелесе. Ведущей шоу станет Алиша Киз.

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