Бывшая подруга Мелании Трамп выпустит книгу с откровениями о первой леди США

Этим летом выйдет пока безымянная книга откровений о Мелании Трамп, которую написала ее бывшая подруга. Об этом пишет The Daily Beast.

Стефани Уинстон Уолкофф долгое время была другом семьи Трамп и даже помогала организовать церемонию инаугурации Дональда Трампа. Также она работала в издательстве Vogue editrix и удостоилась комплимента от самой Анны Винтур, которая называла ее "генерал Уинстон" за организацию знаменитого Met Gala.

Инаугурация Трампа

Однако вскоре после того, как Трамп начал свой президентский срок, между Стефани и Меланией произошла размолвка.

Якобы компания Уолкофф получила от инаугурационного комитета 26 миллионов долларов на организацию мероприятия. Стефани все отрицала, дело в итоге заглохло, но дамы серьезно поссорились.

Чета Трампов и Стефани Уолкофф/Фото: WWD

"Мне жаль, что профессиональная часть наших отношений подошла к концу, но меня утешает тот факт, что наша дружба перевешивает политику. Еще раз спасибо, люблю тебя", - писала Мелания Трамп Стефани.

Но Стефани написала книгу, которую издаст Simon & Schuster, издательство, ранее уже опубликовавшее еще одну книгу о Мелании Трамп "Искусство ее сделки", авторства репортера Washington Post Мэри Джордан.

А сейчас издательство судится с адвокатами администрации Трампа, желая опубликовать книгу книгу бывшего советника по национальной безопасности Джона Болтона "Комната, где это произошло", и после недельной юридической борьбы на следующей неделе выйдет еще один опус о Трампе, написанный его собственной племянницей Мэри Трамп.

Скорей всего Уолкофф также столкнется с юристами Трампа, так как, работая с ним, она подписывала соглашение о неразглашении.