Бегун Усэйн Болт впервые показал снимки двухмесячной дочери

Знаменитый ямайский бегун Усэйн Болт впервые показал фото своей новорожденной дочери и раскрыл ее имя. Фото он продемонстрировал в своем Twitter.

Болт сообщил миру имя дочери в день рождения ее матери – Кази Беннетт. 7 июля ей исполнилось 30 лет.

Малышку назвали Олимпия Лайтнинг. Олимпия – в честь олимпийских побед 33-летнего Болта. Он 8-кратный олимпийский чемпион и 11-кратный чемпион мира. Специализировался в беге на короткие дистанции. За свою сверхчеловеческую скорость получил прозвище "самый быстрый человек в мире".

А второе имя – прямая отсылка к еще одному прозвищу Болта - "Lightning Bolt" (Молния Болт).

Все фото: Twitter Usain St. Leo Bolt

Когда 17 мая Болт впервые стал отцом, первым его поздравил премьер-министр Ямайки