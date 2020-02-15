Индиец пробежал сто метров быстрее рекордного времени Болта

В Индии бегун-строитель Сриниваса Гауда во время традиционной гонки с буйволами "Камбала"пробежал 142 м за 13,62 секунды. Стометровый отрезок спринтер миновал за 9,55 секунды, превзойдя тем самым рекорд, который установил легендарный ямаец Усэйн Болт (9,58) на берлинском чемпионате мира в 2009 году, сообщает сообщает ВВС.

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Это достижение не будет считаться официальным, но оно вызвало резонанс на родине героя. Узнав о своем достижении, 28-летний индиец отметил заслугу своих напарников: двух буйволов, с которыми он преодолевал дистанцию.

"Камбала" – гонка с быками, которая традиционно проводится на побережье штата Карнатака в Индии. Бегун вместе с двумя быками преодолевает дистанцию в 132 или 142 м по рисовому полю, заполненному водой.

Как ранее сообщал Фокус:

В 2017 году Усэйн Болт завершил карьеру в беге, а в июне 2018 года дебютировал в футболе.