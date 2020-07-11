Пляжная эволюция. 4 модных тренда, 2 книги и 1 коктейль для отдыха у воды

Первые купальные костюмы появились в середине XIX века во время Викторианской эпохи, в связи с появлением железной дороги, когда представители аристократии и обеспеченных слоев общества получили возможность выезжать на курорты. Развитию пляжной моды и самой концепции пляжного отдыха в большой мере способствовала медицина, которая в те времена рекомендовала лечить на берегу моря буквально все — от психических недомоганий до туберкулеза.

Купальники XIX века имели мало общего с современным образом. Одежда для пляжа представляла собой легкие платья, длина их достигала уровня лодыжек. Такой внешний вид одежды для отдыха у моря был обусловлен стремлением избежать загара, в ту пору считавшимся признаком дурного тона и принадлежности к низкому социальному сословию.

"Когда долго смотришь на море, начинаешь скучать по людям, а когда долго смотришь на людей — по морю" Харуки Мураками, писатель

В 1920-е годы отношение к загару изменилось благодаря Коко Шанель, бывшей уже тогда законодательницей мод. Она, вернувшись с отдыха на море, заявила, что "лицо типа аспирина" — это нездорово и что красивая кожа — загорелая. Это перевернуло модную индустрию. Дамы устремились на пляжи, чтобы обрести "шоколадную" кожу, стремление к красоте нашло отражение во внешнем виде пляжной одежды. Купальники стали меняться, становясь более открытыми. Десятилетие спустя в моду вошли раздельные купальные комплекты, напоминавшие современные.

После Второй мировой войны, в 1946 году, парижский модельер Луи Реар создал купальный комплект бикини, названный так в честь острова в Тихом океане, где за четыре дня до презентации купальника США проводили ядерные испытания. Рекламный слоган, выбранный для продвижения модного изобретения, использовал ассоциации с ядерным распадом и звучал как "бикини" — "разделенный атом".

ДО И ПОСЛЕ "ДОКТОРА НОУ". Фильм о Бонде 1962 года закрепил статус бикини как самого актуального пляжного решения

Обществу потребовалось не менее десяти лет, чтобы привыкнуть к открытости бикини и признать комплект модным. Его популярности поспособствовали иконы кино эпохи 1950-х — Мэрилин Монро и Брижит Бардо, — которые часто позировали в открытых купальных костюмах для пляжных фотосессий. А появление актрисы Урсулы Андресс в белом бикини в эпизоде картины о Джеймсе Бонде "Доктор Ноу" закрепило статус купальника как самого актуального пляжного решения.

Пляжные накидки и кимоно

Образы для отдыха на берегу моря давно не ограничиваются выбором купальников. Стилисты рекомендуют продумывать пляжные комплекты в сочетании с шортами, очками, широкополыми соломенными шляпами, панамами, объемными сумками, обувью и легкими накидками, пришедшими на смену "уставшим" парео, которые наконец ослабили позиции в пляжном гардеробе и канули в модное небытие.

На смену этим цветным юбкам-платкам пришли более эффектные и удобные халаты-кимоно из льна и шелка. Такие легкие удлиненные рубашки с пуговицами или платья-кимоно можно носить с купальником, шортами, а также с джинсами или в качестве платья-туники, если перед вами встанет вопрос интеграции пляжной единицы одежды в городской гардероб.

Топы бандо и хай-нек

В числе топовых моделей среди цельных купальников доминируют хай-нек-решения (купальники, закрытые до горла, с отсылкой к спортивным моделям). Фронтальная закрытость модели компенсируется высокими вырезами в области бикини и открытой спиной с тонкими завязками.

В числе фаворитов раздельных купальников у селебрити числится модель бикини с топом бандо (широким лифом-полосой). Впрочем, многие знаменитости часто комбинируют с таким лифом пляжные образы, сочетая их с юбкой или шортами. Дополнить топ-полоску можно рубашкой в тон купальника, которая станет также альтернативой пляжной тунике.

Больше страз

Вьетнамки — привычный и, пожалуй, любимый вид летней обуви, без которой ни один пляжник в мире не способен представить себе отпуск на курорте, отдых на воде или дачный уик-энд. В нынешнем году они числятся в топе трендов летней обуви сезона-2020, правда, в несколько измененном виде. В этот раз дизайнеры предлагают нам обратить внимание на варианты со стразами и решения с акцентом на большой палец. Впрочем, шлепанцы с крупным цветочным декором и сабо на танкетке, стилизованные под вьетнамки, также не теряют своих позиций.

Мало кто знает, что самую популярную пляжную обувь в мире первыми создали рабы в Древнем Египте. Кто бы мог подумать, что самое примитивное и древнее решение обгонит в популярности греческие сандалии и японские сабо! Именно вьетнамки из сезона в сезон оказываются в топе самой покупаемой летней обуви, а дизайнеры ведущих модных домов стремятся разно­образить их декор.

Шляпа интроверта

Эффектные головные уборы — едва ли не главный элемент пляжного образа. Ведь без него опасно проводить время под палящим солнцем.

Выбор шляпы, панамы или кепки с козырьком напрямую зависит от пляжного комплекта в целом. Головные уборы в спортивном стиле станут идеальным дополнением к закрытым цельным купальникам с контрастными блоками или бикини с лифом хай-нек. В то время как классические образы будут идеально сочетаться с соломенными шляпами — от миниатюрных шляпок-федор до огромных широкополых "шляп интроверта" (соломенных головных уборов гипертрофированного размера), которые вошли в must have-list трендсеттеров с легкой руки дизайнера Симона Порт Жакмюса в 2018 году.

Кайпиринью вам в руки!

Пляжный отдых трудно представить без эстетичного коктейля, который часто выступает главной скрипкой на отпускных фотографиях. В числе самых популярных коктейлей у моря в этом году числится классическая бразильская кайпиринья. Впрочем, такой напиток вы можете приготовить дома для отдыха на террасе с друзьями. Главные ингредиенты кайпириньи — тростниковый сахар, лед, лайм и кашаса (алкогольный напиток крепостью 40 градусов, получаемый в результате перегонки забродившего сока тростника). Иногда в напиток добавляют киви или манго.

Пляжное чтиво

Отдых на пляже — лучшая возможность почитать что-то из книжных новинок или вернуться к произведениям любимого автора. При выборе пляжного чтива мы зачастую склоняемся к чему-то легкому и незатейливому. К таким вариантам для летнего времяпрепровождения можно отнести "Lessons. Мой путь к жизни, которая имеет значение" — мемуары топ-модели Жизель Бюндхен, опубликованные в этом году. В биографической книге знаменитость рассказывает о своей известности и старте работы в модельном агентстве, о котором мечтают миллионы девушек во всем мире. Для модели это стало серьезным испытанием. В мемуарах Жизель Бюндхен знакомит поклонников с историей своей борьбы с пагубными пристрастиями, психическими расстройствами и прочими трудностями, с которыми ей предстояло столкнуться на пути к вершине модельного бизнеса.

Еще одним неплохим пляжным выбором может стать роман Стивена Кинга "Чужак". К слову, десятисерийная экранизация произведения вышла в начале года на канале НВО с Беном Мендельсоном в главной роли. Сюжет романа разворачивается в маленьком городке. Его жители пребывают в ужасе из-за убийства одиннадцатилетнего мальчика Фрэнка Питерсона. В преступлении обвиняют школьного учителя, у которого, в свою очередь, стопроцентное алиби: во время убийства он был в другом городе, что могут подтвердить масса свидетелей.