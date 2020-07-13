Жена актера Джона Траволты скончалась после двух лет борьбы с раком груди

Джон Траволта, звезда фильмов "Бриолин" и "Криминальное чтиво", сообщил о смерти своей жены, актрисы Келли Престон.

"С тяжелым сердцем я сообщаю, что моя прекрасная жена Келли скончалась после двух лет борьбы с раком груди", - написал Траволта. Он отметил, что намерен в ближайшее время посвятить все свое время детям, потерявшим мать, некоторое время не будет появляться в соцсетях и надеется справиться с потерей вместе с семьей.

Джон Траволта и Келли Престон

Траволта и Престон поженились в 1991 году. У пары – трое детей. Сын Джетт скончался от эпилептического припадка в 16 лет, дочери – Элле Блю исполнилось 20 лет, младшему сыну Бенджамину – 10 лет.

Келли Престон и Джон Траволта с детьми/Фото: Instagram johntravolta

Келли Престон начала свою карьеру в 1983 году и прославилась ролями в фильмах "Близнецы" и "Джерри Магуайер".