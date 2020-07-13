Это официально. Бруклин Бекхэм помолвлен с дочерью миллиардера

Бруклин Бекхэм опубликовал на своей странице в Instagram фото с 25-летней актрисой Николой Пельтц, под которым сообщил подписчикам о своей недавней помолвке с дочерью миллиардера Николаса Пельтца. При этом, старший сын Девида и Виктории Бекхем добавил, что официальное торжество по случаю помолвки состоялось еще две недели назад.

"Две недели назад я попросил мою вторую половину выйти замуж, и она ответила "да". Я самый счастливый мужчина в мире! Обещаю тебе стать лучшим мужем и лучшим отцом нашему ребенку однажды. Люблю тебя, малыш", - написал сын футболиста.

В свою очередь, Никола продублировала публикацию на своей странице в социальных сетях, сопроводив пост не менее романтичным комментарием:

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"Ты делаешь меня самой счастливой девушкой в мире. Я так рада тому, что проведу всю свою жизнь рядом с тобой. Твоя любовь — самый ценный подарок. Люблю тебя очень-очень-очень сильно, малыш, и спасибо Харпер за эту фотографию".

Одной из первых новоиспеченых жениха и невесту поздравила мама Бруклина — Виктория. Она опубликовала тат же снимок на своей странице в соцсети и написала:

"Самая потрясающая новость! Мы так рады, что Бруклин и Никола решили пожениться! Желаем вам моря любви и безграничного счастья! Мы все любим вас".

По информации DailyMail, влюбленные планируют организовать две церемонии в следующем году: на родине Бруклина в Великобритании и во Флориде (США), где проживает семья Николы. Оплатить торжество готовится отец актрисы. Будущие муж и жена планируют подписать предварительный брачный контракт по настоянию Николаса Пельтц, чье состояние оценивается свыше одного миллиарда долларов. При этом, родители жениха также хотят "внести свой вклад".

Стали известны и другие подробности будущей церемонии бракосочетания: 9-летняя сестра жениха Харпер станет главной подружкой невесты, а друзьями жениха станут 17-летний Ромео и 15-летний Круз Бекхэмы.