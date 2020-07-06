Оззи Осборн отметил 38 лет в браке архивными фото
С Шэрон Осборн рок-музыкант поженился в 1982 году, на следующий год после того, как развелся со своей первой женой Тельмой Райли. Пара неоднократно оказывалась на грани развода из-за проблем Оззи с алкоголем и наркотиками
Британский рок-музыкант Оззи Осборн один из основателей и участник группы Black Sabbath отметил 38 лет в браке. Об этом пишет Daily Mail.
В честь это знаменательной даты "Крестный отец хэви-метал" запостил архивные фото со свадьбы 1982 года.
"Счастливой годовщины, любовь моя!", - написал музыкант.
До Шэрон Оззи был женат на Тельме Райли, однако пара развелась в 1981 году и уже на следующий год рок-музыкант вступил в брак с Шэрон. Она, кстати, в комментарии намекнула, что развод состоялся именно из-за нее, написав "40 лет вместе, 38 лет в браке, как быстро пролетело время".
У них трое детей – Эми, Келли и Джек. 19 мая 2002 года по телеканалу MTV в Англии и Ирландии начали показывать документальный телесериал The Osbournes ("Семейка Осборнов") про Оззи Осборна и его семью.
По словам самого Оззи, "один эфир разрушил миллионы фантазий", потому что "Крестный отец хэви-метал" предстал мужем-подкаблучником и отцом, который не может приструнить детей-подростков.
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