Бывшая жена писателя Дэна Брауна подает на него в суд за "двойную жизнь" и измену с тренером

Блайт Браун утверждает, что ее бывший муж, автор "Кода да Винчи", "Инферно" и прочих бестселлеров, вел двойную жизнь, изменял ей с конным тренером и делал любовнице дорогие подарки. Причем деньги на это брал из общего семейного бюджета

Блайт Браун, бывшая жена авторов бестселлеров Дэна Брауна, подает на него в суд. Об этом пишет Daily Mail.

Пара прожила в браке 21 год и развелась в 2019 году. Блайт Браун – искусствовед и художник. В интервью Дэн рассказывал, что она очень помогала ему в написании романов "Код Да Винчи" и прочих, в титрах к экранизации она даже была названа "главным исследователем".

Дэн Браун и Блайт Браун на премьере "Кода Да Винчи"/Фото: REX

"Я писал о Лувре и Граале, но именно Блайт подсказала мне, что я должен упомянуть Марию Магдалину. Скорей всего, я бы не написал "Код да Винчи" без нее. Она отличный исследователь", - говорил Браун в интервью 2017-го года.

Сама Блайт утверждает, что "вдохновила" бывшего мужа на написание его бестселлеров и проделала "львиную долю" работы в сборе материала.

А он скрыл от нее часть доходов, вел тайную жизнь, изменял ей, таскал деньги из семейного бюджета и скрыл от нее планы по будущим проектам – сериалу "Лэнгдон" по его романам и детской книге.

Дэн Браун на премьере "Инферно"

По словам Блайт ее бывший муж изменял ей с конным тренером и делал ей баснословно дорогие подарки, в частности – Дэн Браун подарил своей пассии скаковую лошадь за 345 тысяч долларов, новую машину и грузовик для перевозки коней. Также у него были отношения с неким политиком.

Причем тренера из Нидерландов наняла сама Блайт в 2014 году, чтобы та дрессировала ее нового фризского скакуна.

Блайт сказала, что узнала об этом только после развода, причем как и местах встреч – Дэн устраивал рандеву с любовницами в их семейном доме в Нью-Гемпшире, во время туров по Европе и на Карибских островах.

"Дэн был публичной личностью последние шесть лет и, казалось, был воплощением писателя, который творит в своем скромном убежище в Нью-Гемпшире, но на самом деле, он совсем другой. Я не узнаю человека, которым стал Дэн. Настало время раскрыть его обман и предательство. После такой болезненного удара настало время для истины. Настало время исправить эти ошибки!", - заявила Блайт.

Согласно иску, Блайт переехала из их семейного дома в Рай-Бич, штат Нью-Гемпшир в 2018 году после того, как Браун сказал ей, что хочет расстаться. Год спустя они развелись. И все это время Дэн убеждал супругу, что она "полностью осведомлена о совместном имуществе, накопленном в браке".

Дэн Браун уже заявил, что "ошеломлен" обвинениями и заявил, что никогда не вводил свою бывшую жену в заблуждение по поводу их финансов во время развода. И она в итоге получила половину.

"По причинам, известным только ей и, возможно, ее адвокату, Блайт Браун подала этот вымышленный и мстительный иск. Он причинил мне боль", - заявил Браун.

Как ранее писал Фокус:

В 2009 году Дэн Браун обещал написать новый фантастический роман с "украинским колоритом". И называл свою жену Блайт "отличным помощником в исследованиях, первым читателем и самым главным и безжалостным критиком".