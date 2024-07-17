Экс-чиновник, директор школы и фанатка РФ: СБУ задержала сразу трех коллаборантов

По данным следствия, сразу трое фигурантов помогали оккупантам собирать информацию о движении сопротивления, а также проводить фейковые референдумы. Все они занимали вражеские "должности", а затем пытались скрыться на подконтрольной Украине территории.

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Правоохранители задержали трех коллаборантов, которые в начале полномасштабной войны перешли на сторону врага. Среди них, в частности, жительница Херсонщины, которая выступала за присоединение области к РФ, и работала на "референдуме" оккупантов, сообщили в пресс-службе СБУ.

Один из фигурантов — бывший чиновник суда. После оккупации Изюма (Харьковская область) он присоединился к "отделению полиции МВД РФ". Россияне назначили его "помощником оперативного дежурного" оккупационного учреждения. На этой "должности" фигурант охранял здание репрессивного органа захватчиков, а также помогал россиянам собирать информацию о местных жителях (в частности, тех, кто участвовал в движении сопротивления).

После того, как украинские защитники освободили общину, коллаборант сбежал в Днепропетровскую область. Там он хотел спрятаться на съемной квартире, но правоохранители нашли его и задержали.

Школьный директор-коллаборантка

Во Львовской области разоблачили бывшего "директора" одной из школ временно оккупированной части Луганщины. Это жительница города Антрацит, которая после захвата населенного пункта перешла на сторону оккупантов.

В должности "директора" она вводила так называемые образовательные стандарты страны-агрессора в украинской школе. Также она склоняла учителей сотрудничать с оккупантами.

Впоследствии она хотела навестить свою дочь, которая проживает в Киеве. Для этого женщина пыталась въехать на подконтрольную Украине территорию через РФ и ЕС. Однако на пункте пропуска "Угринов" на Львовщине ее задержали.

Фанатка "русского мира" на Херсонщине

Еще одной сторонницей россиян стала жительница Херсонской области. После захвата врагом Бериславского района она устроилась в оккупационный "избирком". Женщина агитировала местных жителей "голосовать за присоединение" региона в состав РФ во время фейкового референдума захватчиков.

После освобождения правобережья области подозреваемая уехала к родственникам в Херсон. Там она надеялась "отсидеться". Однако правоохранители задержали ее прямо по месту временного проживания.

Всем трем фигурантам сообщили о подозрении по статье 111-1 Уголовного кодекса Украины (коллаборационная деятельность). Предателям грозит от 3 до 15 лет заключения.

Напомним, ранее 57-летнего жителя Винницкой области осудили на 15 лет. Мужчина помогал оккупантам готовить атаки по объектам критической инфраструктуры Украины. В частности, по "Укрзализныце". Он передавал врагу данные в обмен на "ежемесячную денежную помощь в размере 2 285 рублей".

Также сообщалось, что в Одессе задержали семерых блогеров, которые пытались сорвать мобилизацию и "сливали" места расположения территориальных центров комплектования и социальной поддержки в телеграмм-каналы российской ФСБ. Известно, что они также "сливали" местонахождение военных ВСУ на территории города.