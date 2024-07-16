Медсестра с Сумщины готовила ракетные удары по Харькову: как накажут коллаборационистку

По данным следствия, вместе с женщиной на российские спецслужбы работал ее муж — бывший работник расформированной милиции, который собирал информацию о местах базирования ВСУ.

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Служба безопасности Украины задержала медсестру и ее мужа, которые работали на российские спецслужбы, готовя ракетные удары по Харькову и Сумской области. Об этом сообщила пресс-служба СБУ.

"Служба безопасности задержала супружескую пару, которая работала на ФСБ и готовила координаты для нового ракетного удара РФ по подразделениям Сил обороны в Харьковской и Сумской областях", — говорится в сообщении.

В СБУ уточнили, что для того, чтобы получить разведданные, медсестра расспрашивала своих коллег по работе о местах базирования Сил обороны на Харьковщине.

Женщина также привлекла своего мужа — бывшего работника расформированной милиции, который проживал в Ахтырке на Сумщине.

СБУ задержала предателя Фото: СБУ

"По просьбе своей жены фигурант обходил приграничную местность, чтобы выявить локации украинских защитников. Кроме того, он "втемную" выспрашивал нужные агрессору сведения у своих знакомых", — отметили в пресс-службе.

Сейчас следователи СБУ сообщили российскому агенту о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена, совершенная в условиях военного положения). Ей грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества, мужчине — до восьми лет лишения свободы.

Злоумышленники находятся под стражей.

Напомним, 15 июля Служба безопасности Украины и Государственное бюро расследований задержали одного из главных таможенников, который требовал взятки с импортеров.

9 июля Служба безопасности Украины задержала агента ФСБ, который готовил ракетные удары по нефтебазам и аэродромам Вооруженных сил Украины.