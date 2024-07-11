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Украина Российско-украинская война

Под прикрытием курьера: агент ФСБ из Буковины сдавал позиции и маршруты ВСУ, — СБУ (фото)

Задержанный украинец работал на спецслужбы РФ
Фото: СБУ | СБУ разоблачила агента ФСБ на Буковине

По данным следствия, вражеский агент на Буковине передавал данные оккупантам об объектах критической инфраструктуры. Россияне также интересовались геолокацией больниц, где украинские военные проходят реабилитацию.

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В Черновицкой области правоохранители задержали агента ФСБ, который передавал оккупантам информацию о железнодорожных маршрутах, по которым Силы обороны переправляют тяжелое вооружение и боеприпасы на фронт. Также россияне интересовались геолокацией больниц, где находятся наши военные, и объектами критической инфраструктуры. Агент ФСБ действовал под "прикрытием" курьера службы доставки, сообщили в СБУ.

По данным правоохранителей, агент ФСБ притворялся курьером популярного сервиса доставки. Таким образом он на собственном скутере объезжал местность и фиксировал объекты, которые интересовали его российских кураторов. Полученные данные он передавал через мессенджеры "руководству" из РФ.

Задержанный украинец работал на спецслужбы РФ Fullscreen
СБУ разоблачила агента ФСБ на Буковине
Фото: СБУ

Украинские правоохранители задержали подозреваемого "на горячем": он в этот момент как раз готовил "отчет" для ФСБ. Соратником мужчины, продолжают представители украинской спецслужбы, является местный житель, который также является "идейным сторонником рашизма".

В СБУ рассказали, что в поле зрения россиян агент попал через своего знакомого, который также работал с ФСБ. Фигурант неоднократно распространял прокремлевские взгляды в российских социальных сетях. В одном из эфиров видеочата он выступал в поддержку вооруженной агрессии против Украины и оправдывал действия оккупантов.

Во время обысков правоохранители нашли два мобильных телефона, а также компьютер с доказательствами преступной деятельности. Следователи сообщили агенту о подозрении по двум статьям Уголовного кодекса Украины: ч. 2 ст. 111 (государственная измена, совершенная в условиях военного положения); ч. 1 ст. 436-2 (оправдание, признание правомерной, отрицание вооруженной агрессии РФ против Украины, глорификация ее участников).

Задержанный украинец работал на спецслужбы РФ Fullscreen
СБУ разоблачила агента ФСБ на Буковине
Фото: СБУ

Сейчас фигурант уже находится под стражей. Ему грозит пожизненное заключение.

Напомним, ранее в СБУ сообщали о задержании российского агента, который мобилизовался в ВСУ. Шпион попал в одну из бригад, которую отправили в район Бахмута. Там он собирал разведданные о местах базирования и перемещения украинских войск. Позже агент ФСБ попытался скрыться, перейдя границу, но правоохранители его задержали.

Также СБУ задержала агента ФСБ, который готовил прорыв российских ДРГ в Харьков. Известно, что его завербовали, когда он находился в тюрьме на территории Луганской области. В тюрьме он должен был сформировать собственную агентурную группу. По данным правоохранителей, завербованные должны были передавать российским кураторам координаты ключевых объектов жизнеобеспечения с актуальными системами охраны. Эта информация нужна была оккупантам, чтобы готовить диверсионные рейды в прифронтовые районы области в "обход" оборонительных линий украинских войск.