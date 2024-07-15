Обещал не создавать проблем: СБУ задержала таможенника, который требовал взятки с предпринимателей

По данным следствия, фигурант требовал с импортеров деньги, за что обещал в будущем их не трогать. Помогали ему брокеры из других таможен. Представители спецслужбы вовремя узнали об этой схеме.

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Служба безопасности Украины и Государственное бюро расследований задержали одного из главных таможенников, который требовал взятки с импортеров. В обмен на деньги он обещал предпринимателям не создавать искусственные препятствия при таможенном оформлении их товаров. Об этом сообщили в пресс-службе СБУ.

По данным правоохранителей, для реализации своей "схемы" чиновник привлек нескольких таможенных брокеров из таможен Ивано-Франковской и Закарпатской области. Один из них лично передавал взятки от предпринимателей.

Правоохранители задокументировали четыре факта получения фигурантами взяток. Организатора "схемы" и посредника задержали "на горячем", когда был получен очередной транш.

СБУ удалось задержать таможенника, который требовал взятки с украинцев Фото: СБУ

Сейчас решается вопрос о подозрении по части 3 статьи 368 Уголовного кодекса Украины (принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом). Фигурантам грозит 10 лет заключения с конфискацией имущества.

СБУ удалось задержать таможенника, который требовал взятки с украинцев Фото: СБУ

Напомним, ранее Служба безопасности Украины разоблачила на коррупции исполняющего обязанности начальника Главного управления Государственной налоговой службы в Киеве. Чиновник требовал взятки от столичных предпринимателей, которые занимаются оптовой продажей топлива. В обмен на деньги чиновник обещал им лицензии на их товар.

Также сообщалось, что СБУ разоблачила депутата Ужгородского горсовета, который требовал деньги от военнообязанных, претендующих на отсрочку от призыва по семейным обстоятельствам. Чиновник за денежное вознаграждение обещал "ускорить" процедуру получения справок об уходе за лицом с инвалидностью. Депутата задержали "на горячем" во время получения взятки.