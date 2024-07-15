Обіцяв не створювати проблем: СБУ затримала митника, який вимагав хабарі з підприємців

За даними слідства, фігурант вимагав з імпортерів гроші, за що обіцяв в майбутньому їх не чіпати. Допомагали йому брокери з інших митниць. Представники спецслужби вчасно дізнались про цю схему.

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Служба безпеки України та Державне бюро розслідуваннь затримали одного з головних митників, який вимагав хабарі з імпортерів. В обмін на гроші він обіцяв підприємцям не створювати штучні перешкоди під час митного оформлення їхніх товарів. Про це повідомили у пресслужбі СБУ.

За даними правоохоронців, для реалізації своєї "схеми" посадовець залучив декількох митних брокерів з митниць Івано-Франківської та Закарпатської області. Один із них особисто передавав хабарі від підприємців.

Правоохоронці задокументували чотири факти отримання фігурантами хабарів. Організатора "схеми" та посередника затримали "на гарячому", коли було одержано черговий транш.

СБУ вдалося затримати митника, який вимагав хабарі з українців Фото: СБУ

Наразі вирішується питання про підозру за частиною 3 статті 368 Кримінального кодексу України (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою). Фігурантам загрожує 10 років увʼязнення з конфіскацією майна.

СБУ вдалося затримати митника, який вимагав хабарі з українців Фото: СБУ

Нагадаємо, раніше Служба безпеки України викрила на корупції виконуючого обовʼязки начальника Головного управління Державної податкової служби в Києві. Посадовець вимагав хабарі від столичних підприємців, які займаються оптовим продажем палива. В обмін на гроші посадовець обіцяв їм ліцензії на їхній товар.

Також повідомлялося, що СБУ викрила депутата Ужгородської міськради, який вимагав гроші від військовозобовʼязаних, що претендують на відстрочку від призову за сімейними обставинами. Посадовець за грошову винагороду обіцяв "пришвидшити" процедуру отримання довідок про догляд за особою з інвалідністю. Депутата затримали "на гарячому" під час отримання хабара.