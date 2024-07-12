Підтримайте нас RU
RU
Розділи
Матеріали
Підтримайте нас
Україна

Служба безпеки затримала на хабарі одного з головних податківців Києва (фото)

сбу, дпс, хабар, затримання,
Фото: СБУ | Затримання посадовця ДПС

На корупції викрили виконуючого обов'язки заступника начальника Головного управління Державної податкової служби у м. Києві. Посадовець, як зазначають у спецслужбі, причетний до вимагання неправомірної вигоди від столичних підприємців.

Related video

В.о. заступника начальника Головного управління Державної податкової служби у м. Києві одержував хабарі від директора компанії, яка займається оптовою торгівлею твердим, рідким та газоподібним паливом. В обмін на це чиновник обіцяв підприємцю надати ліцензії на продаж пального, інформують у СБУ.

Для комунікації з очільником компанії та передачі хабаря посадовець залучив свого знайомого.

Fullscreen

Служба безпеки задокументувала одержання першої частини неправомірної вигоди та затримала його разом із посередником вже під час передачі другого частини.

Fullscreen

Обом затриманим оголошено про підозру за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою). Вирішується питання щодо обрання міри запобіжного заходу.

Зловмисникам загрожує до 10 років тюрми з конфіскацією майна.

Правоохоронці не повідомляють П.І.Б. затриманого, але на офіційному сайті ГУ ДПС у Києві зазначається, що заступниками начальника наразі є Інна Якушко та Сергій Кондратюк.

Нагадаємо, Служба безпеки України затримала директора та заступника директора департаменту відомчої безпеки та контролю Державної митної служби України за підозрою у вимаганні хабаря з керівників регіональних митниць. За "винагороду" посадовцям у областях обіцяли не створювати штучних перешкод у професійній діяльності.