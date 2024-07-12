Служба безпеки затримала на хабарі одного з головних податківців Києва (фото)

На корупції викрили виконуючого обов'язки заступника начальника Головного управління Державної податкової служби у м. Києві. Посадовець, як зазначають у спецслужбі, причетний до вимагання неправомірної вигоди від столичних підприємців.

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В.о. заступника начальника Головного управління Державної податкової служби у м. Києві одержував хабарі від директора компанії, яка займається оптовою торгівлею твердим, рідким та газоподібним паливом. В обмін на це чиновник обіцяв підприємцю надати ліцензії на продаж пального, інформують у СБУ.

Для комунікації з очільником компанії та передачі хабаря посадовець залучив свого знайомого.

Служба безпеки задокументувала одержання першої частини неправомірної вигоди та затримала його разом із посередником вже під час передачі другого частини.

Обом затриманим оголошено про підозру за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою). Вирішується питання щодо обрання міри запобіжного заходу.

Зловмисникам загрожує до 10 років тюрми з конфіскацією майна.

Правоохоронці не повідомляють П.І.Б. затриманого, але на офіційному сайті ГУ ДПС у Києві зазначається, що заступниками начальника наразі є Інна Якушко та Сергій Кондратюк.

Нагадаємо, Служба безпеки України затримала директора та заступника директора департаменту відомчої безпеки та контролю Державної митної служби України за підозрою у вимаганні хабаря з керівників регіональних митниць. За "винагороду" посадовцям у областях обіцяли не створювати штучних перешкод у професійній діяльності.