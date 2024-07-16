Медсестра із Сумщини готувала ракетні удари по Харкову: як покарають колаборантку

За даними слідства, разом із жінкою на російські спецслужби працював її чоловік — колишній працівник розформованої міліції, який збирав інформацію про місця базування ЗСУ.

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Служба безпеки України затримала медсестру та її чоловіка, які працювали на російські спецслужби, готуючи ракетні удари по Харкову та Сумщині. Про це повідомила пресслужба СБУ.

"Служба безпеки затримала подружню пару, яка працювала на ФСБ і готувала координати для нового ракетного удару РФ по підрозділах Сил оборони у Харківській та Сумській областях", — йдеться у повідомленні.

В СБУ уточнили, що для того, аби отримати розвіддані, медсестра розпитувала своїх колег по роботі про місця базування Сил оборони на Харківщині.

Жінка також залучила свого чоловіка — колишнього працівника розформованої міліції, який проживав в Охтирці на Сумщині.

СБУ затримала зрадника Фото: СБУ

"На прохання своєї дружини фігурант обходив прикордонну місцевість, щоб виявити локації українських захисників. Крім того, він "втемну" випитував потрібні агресору відомості у своїх знайомих", — зазначили у пресслужбі.

Наразі слідчі СБУ повідомили російській агентці про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану). Їй загрожує довічне ув'язнення з конфіскацією майна, чоловікові — до восьми років позбавлення волі.

Зловмисники перебувають під вартою.

Нагадаємо, 15 липня Служба безпеки України та Державне бюро розслідувань затримали одного з головних митників, який вимагав хабарі з імпортерів.

9 липня Служба безпеки України затримала агента ФСБ, який готував ракетні удари по нафтобазах та аеродромах Збройних сил України.