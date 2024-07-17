Експосадовець, директорка школи та фанатка РФ: СБУ затримала одразу трьох колаборантів

За даними слідства, одразу троє фігурантів допомагали окупантам збирати інформацію щодо руху спротиву, а також проводити фейкові референдуми. Всі вони обіймали ворожі "посади", а потім намагалися сховатися на підконтрольній Україні території.

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Правоохоронці затримали трьох колаборантів, які на початку повномасштабної війни перейшли на бік ворога. Серед них, зокрема, жителька Херсонщини, яка виступала за приєднання області до РФ, і працювала на "референдумі" окупантів, повідомили в пресслужбі СБУ.

Один із фігурантів — колишній посадовець суду. Після окупації Ізюму (Харківська область) він приєднався до "відділення поліції МВС РФ". Росіяни призначили його "помічником оперативного чергового" окупаційної установи. На цій "посаді" чоловiк охороняв будівлю репресивного органу загарбників, а також допомагав росіянам збирати інформацію про місцевих жителів (зокрема, тих, хто брав участь у русі опору).

Після того, як українські захисники звільнили громаду, колаборант втік на Дніпропетровщину. Там він хотів сховатися на орендованій квартирі, але правоохоронці знайшли його та затримали.

Шкільна директорка-колаборантка

У Львівській області викрили колишню "директорку" однієї зі шкіл тимчасово окупованої частини Луганщини. Це жителька міста Антрацит, яка після захоплення населеного пункту перейшла на бік окупантів.

На посаді "директорки" вона запроваджувала так звані освітні стандарти країни-агресорки в українській школі. Також вона схиляла вчителів співпрацювати з окупантами.

Згодом вона хотіла провідати свою доньку, яка проживає в Києві. Для цього жінка намагалася вʼїхати на підконтрольну Україні територію через РФ та ЄС. Проте на пункті пропуску "Угринів" на Львівщині її затримали.

Фанатка "русского мира" на Херсонщині

Ще однією прихильницею росіян стала жителька Херсонської області. Після захоплення ворогом Бериславського району вона влаштувалася до окупаційного "виборчкому". Жінка агітувала місцевих жителів "голосувати за приєднання" регіону до складу РФ під час фейкового референдуму загарбників.

Після звільнення правобережжя області підозрювана поїхала до родичів до Херсону. Там вона сподівалася "відсидітися". Однак правоохоронці затримали її прямо за місцем тимчасового проживання.

Всім трьом фігурантам повідомили про підозру за статтею 111-1 Кримінального кодексу України (колабораційна діяльність). Зрадникам загрожує від 3 до 15 років увʼязнення.

Нагадаємо, раніше 57-річного жителя Вінницької області засудили на 15 років. Чоловік допомагав окупантам готувати атаки по об'єктах критичної інфраструктури України. Зокрема, по "Укрзалізниці". Він передавав ворогу дані в обмін на "щомісячну грошову допомогу в розмірі 2 285 рублів".

Також повідомлялося, що в Одесі затримали сімох блогерів, які намагалися зірвати мобілізацію та "зливали" місця розташування територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки до телеграм-каналів російської ФСБ. Відомо, що вони також "зливали" місцезнаходження військових ЗСУ на території міста.