Звезда сериал "Хор" найдена мертвой: тело Найи Риверы достали из озера

Поиски велись с 8 июля, когда катер, взятый актрисой в аренду, нашли дрейфующим посреди озера, а на полу спал ее четырехлетний сын Джози. Об этом пишет Daily Mail.

Полиция и судмедэксперты еще проводят исследование, а родственники должны опознать погибшую, но шериф округа уже сделал заявление.

Водолазы и полиция достают тело Найи Риверы из воды

"С учетом места, в котором было обнаружено тело, его состояния и физических характеристик, найденной одежды, а также принимая во внимание, что в этом районе не было сообщений о пропаже других людей, - мы уверены, что найденное тело принадлежит Найе Ривере", ̶ сообщил шериф округа Вентура Билл Аюб. Также шериф отметил, что Найя, видимо, плавала вместе с Джози, однако когда она почувствовала, что тонет, то нашла в себе силы вытолкнуть сына на катер.

Последний снимок Найи Риверы с сыном на парковке у озера Пиру

Шериф рассказал, что на катере был найден взрослый спасательный жилет, а на Ривере жилета не было. Также он отметил, что пока причина смерти не установлена, однако они предполагают, что скорее всего это был несчастный случай, а не суицид.

Отец Найи Риверы и ее бывший муж Райан Дорси

"Нет никаких признаков того, что это было преступление, и никаких признаков того, что это было самоубийство", ̶ сказал шериф.

Актеры сериала "Хор" на берегу озера Пиру

Найя Ривера хорошо знала озеро Пиру и называла его своим "убежищем", она выросла в округе Вентура и была осведомлена о том, что на озере бывают холодные подводные течения и водовороты, которые могут утащить неосторожного пловца на глубину, которая кое-где может достигать сорока метров.

Пока Найю разыскивали водолазы и полиция, к озеру Пиру прибыли ее коллеги по сериалу "Хор", ее родители и отец ее ребенка, - актер Райан Дорси. Пара рассталась в 2018 году.