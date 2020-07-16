"Отношений не существует": стало известно, что Брэд Питт не общается со старшими сыновьями

По слухам, 56-летний Брэд Питт и его бывшая супруга 45-летняя Анджелина Джоли, в последнее время, пошли на мировую и возобновили общение. Но Питту не удается наладить контакт со старшими детьми. Об этом пишет Us Weekly.

Отношения между Брэдом и Мэддоксом испортились после семейной ссоры, которая произошла на борту частного самолета в 2016 году, когда они возвращались в Лос-Анджелес. Питт был нетрезв, ругался с Джоли, а когда Мэддокс пытался его остановить – наорал на сына.

С той поры близости между ними не было. А после скандального развода Мэддокс и вовсе отказался общаться с приемным отцом.

Брэд Питт и Мэддокс

Питт надеялся, что когда юноша начнет учиться в университете Южной Кореи, а он помириться с бывшей женой – то они снова начнут встречаться, но этого не произошло.

"Этих отношений по-прежнему не существует. Брэд не видится и не разговаривает с Мэддоксом", — сообщил таблоидам инсайдер.

Кроме того, по его информации, теперь такая же ситуация сложилась и с 16-летним Паксом.

Джоли усыновила Мэддокса еще до встречи с Питтом, но актер затем также официально усыновил всех приемных детей Анджелины: все они носят фамилию Джоли-Питт.

В прессе также появилась информация, что бракоразводный процесс пары замедлился из-за пандемии коронавируса. Судебные разбирательства продолжаются уже четыре года — основным спорным моментом был вопрос опеки над детьми. Но инсайдеры утверждают, что Анджелине и Брэду все-таки удалось прийти к согласию по некоторым пунктам, и сейчас актер больше времени может проводить с детьми.

Анджелина Джоли с детьми

"Им потребовалось много времени, а также сеансы семейной терапии, чтобы прийти к согласию. Младшие дети сейчас живут практически на два дома, и Брэд любит проводить с ними как можно больше времени. Кажется, сейчас он чувствует себя более счастливым", — сказал инсайдер.

У Анджелины и Брэда шесть детей: 18-летний Мэддокс, 16-летний Пакс, 15-летняя Захара, 14-летняя Шайло, и 11-летние близнецы Нокс и Вивьен.

В прошлом году Мэддокс впервые прокомментировал развод родителей. Папарацци пробрался на территорию кампуса, где сейчас проживает Мэддокс, и задал ему несколько вопросов о его семье, разводе его родителей и его отношению к этой ситуации. Однако молодой человек ответил уклончиво: "Я не знаю, что там происходит…", - заявил Мэддокс.