Их было трое: актриса Мелани Гриффит поделилась архивными снимками с бывшими мужьями

Известная актриса Мелани Гриффит решила разобрать архивы на карантине и самыми интересными снимками поделилась в своем Instagram.

Три последних дня 62-летняя Гриффит постила снимки с бывшими мужьями, которых у нее было три. Каждую фотографию актриса сопровождала короткой ностальгической историей.

Мелани Гриффит и Дон Джонсон

"Я и Дон Джонсон в день нашей первой свадьбы, 1976 год. Мне было 18 лет, ему — 25. Первая любовь!" - подписала Мелани снимок со звездой сериала "Полиция Майами". Пара познакомилась, когда Мелани было 14 лет, а Дону – 22. Поженившись в 1976 году пара разошлась через несколько месяцев. Но Мелани и Дон снова поженились в 1989 году и развелись в 1995-м. От этого союза родилась их дочь Дакота, ставшая впоследствии актрисой.

Еще один пост Гриффит посвятила своему второму мужу, актеру Стивену Бауэру. Их свадьба состоялась 8 сентября 1981 года.

Мелани Гриффит и Стивен Бауэр

"Когда Стив и я поженились и были безумно влюблены, 1984 год", - подписала фото Мелани. В Этом браке родился их общий сын Александр Гриффит Бауэр.

Следующий пост актриса посвятила своему последнему мужу Антонио Бандерасу — снимок был сделан в 2012 году в Марбелье. Пара заключила брак в 1996 году.

Мелани Гриффит и Антонио Бандерас

"Mi Amor Antonio, последний, но не по значимости", - подписала фото Мелани. С Антонио Мелани развелась в 2015 году. В этом браке родилась их дочь Стелла дель Кармен Бандерас Гриффит.

Актриса также поделилась собственным архивным портретом — на снимке ей 26 лет.

Все фото: Instagram melaniegriffith

"О, я была проблемной. Что это были за деньки, друзья. Мы думали, они никогда не закончатся", - с ностальгией отметила Гриффит. Надо отметить, что актрисе также приписывали романы с актерами Джеком Николсоном, Уорреном Битти и Райаном О’Нилом. И даже с Марией Шнайдер, звездой фильма "Последнее танго в Париже".