"Лучшая фаза жизни": Кэмерон Диас рассказала о материнстве

47-летняя актриса Кэмерон Диас и ее 41-летний муж Бенджи Мэдден в начале года объявили, что стали родителями. Об этом пишет Today.

Они сообщили, что это девочка и ее зовут Раддикс. Актриса не рассказывала о беременности и не делилась никаким подробностями о том, как малышка появилась на свет.

Кэмерон взяла паузу в своей актерской карьере и полностью посвятила себя семье. Но сейчас она стала чаще появляться в таблоидах, так что поклонники пророчат ей скорое возвращение к съемкам.

Кэмерон Диаз и Бенджи Мэдден

Пока актриса рассказала, как справляется с материнством. "Я вступила в лучшую фазу своей жизни — материнство!", - сказала Кэмерон.

По ее словам, Бенджи после рождения Раддикс променял рок-хиты своей группы Good Charlotte на музыкальный репертуар "Улицы Сезам".

Кэмерон Диаз и Бенджи Мэдден

"Мы действительно застряли на "Улице Сезам". У нас есть ремикс Baby Shark, и, конечно, Бенджи уже написал дюжину песен для Раддикс", — рассказала актриса.

Фото: Instagram camerondiaz

В интервью она также сообщила, что вместе с подругой Кэтрин Пауэр теперь выпускает вино из органического винограда.