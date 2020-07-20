"Люблю играть плохих парней": звезда "Шестого чувства" дал интервью о славе и взрослении

Хэйли Джоэл Осмент, ставший известным в детстве, а потом надолго исчезнувший с экранов, рассказал о своем пути к славе британскому изданию The Guardian.

Осмент дебютировал в культовом фильме "Форрест Гамп" в 1994 году, когда исполнил небольшую роль Гампа-младшего.

В 1998 году, в 10 лет, он сыграл в фильме "Шестое чувство" Найта Шьямалана вместе с Брюсом Уиллисом и обрел мировую славу. Дальше были "Лики славы" и "Искусственный разум", а, повзрослев, Хэйли перешел на озвучку мультфильмов.

Кадр из фильма "Шестое чувство"

Теперь он снова возвращается на экраны. Одной из последних его работ стала роль в сериале "Пацаны" про плохих супергероев и "Метод Комински", где кроме него снялся Майкл Дуглас.

Кадр из сериала "Пацаны"

Хэйли рассказал, что для съемок эпизода в "Шестом чувстве" он снова и снова бросался к двери, доводя себя до правильного состояния, чтобы его фраза "я вижу мертвых людей" звучала достаточно потрясенно.

"Я делал это сам, думаю, если бы Шьямалан увидел, чем я занимаюсь, он бы меня остановил", - вспоминает Осмент.

На съемках, как он вспоминает, его всегда сопровождал кто-то из родителей. Они же заботились, чтоб съемки не вредили его образованию. Так что, когда он пришел в школу после триумфа "Шестого чувства", то оказалось, что никто из его одноклассников данный фильм не видел. Он был сочтен слишком страшным для юной аудитории. Зато они все видели "Звездные войны", куда Осмента как раз не взяли.

Кадр из сериала "Метод Комински"

Актер признается, что успешно противостоял вторжениям в свою частную жизнь до 27 лет. Он не регистрировался в соцсетях, получал образование и работал – чаще всего занимался озвучкой.

"Я делал работу, которая не принесла мне мировую славу, и не стала большим карьерным шагом, но мне было важно выяснить, точно ли это то, чем я хочу заниматься всю оставшуюся жизнь", - отметил Осмент.

Он в 2008 году дебютировал на Бродвее, играя героинового наркомана. В фильме "Антураж" 2015 года он сыграл гадкого миллионера, а в "Йоганутых" – лидера нацистов.

"Это был действительно очень веселый период, когда я играл многих плохих парней. Я это люблю. Это было запоздалое восстание против моего ангельского детского образа", - говорит Осмент.

Кадр из сериала "Что мы делаем в тенях"/Все фото: Instagram hjosment

Он признался, что даже отрастил окладистую бороду, чтобы скрываться от папарацци. Но это, по словам Осмента, не сработало.

Хэйли рассказал, что еще в детстве, играя в "Шестом чувстве", повторял себе, что это "не всегда так будет". И был готов к тому, что его актерская карьера не получит продолжения. Но сейчас он хочет попробовать себя в режиссуре, для чего и переехал обратно в Лос-Анджелес. И, говоря о своем актерском опыте, полученном еще в детстве, признает, что он всегда служил ему поддержкой.