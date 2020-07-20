Рэп-исполнительница Ники Минаж сообщила о беременности

Ники Минаж, американская рэп-исполнительница, известная своим откровенным и экстравагантным стилем, объявила о беременности в своем Instagram.

И сделала это в своем стиле. Певица разместила несколько снимков на которых она позирует в откровенном цветастом бикини, ярких париках, чулках и в туфлях на очень высокой платформе.

"Любовь. Брак. Ожидание ребенка. Переполнена волнением и благодарностью. Спасибо всем за хорошие пожелания", - написала Ники.

Это будет первый ребенок 37-летней певицы и ее друга детства Кеннета Питти, за которого вышла замуж в октябре 2019 года. У Кеннета за плечами - тюремные сроки за убийство и попытку изнасилования. Он зарегистрирован, как сексуальный преступник. Когда поклонники заявили певице о том, что она состоит в отношениях с насильником, Минаж ответила: "Ему было 15 лет, ей — 16... у них были отношения".

Ники Минаж и Кеннет Пити/все фото: Instagram nickiminaj

Тогда же певица объявила, что уходит со сцены, чтобы больше времени уделять семье. Она пообещала любить фанатов "всю свою жизнь" и выразила уверенность в том, что новость о завершении музыкальной карьеры осчастливит ее хейтеров.

Первый успех пришел к Минаж в конце 2000-х годов, ее дебютный альбом Pink Friday, вышедший на лейбле рэпера Лил Уэйна в 2010 году, в первую неделю продаж попал на второе место чарта Billboard 200 и вскоре возглавил его, а через месяц стал платиновым. Ее последний альбом с говорящим названием Queen ("Королева") вышел в августе 2018 года.