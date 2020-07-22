Принцу Джорджу 7 лет. Новые фото наследника престола

22 июля сыну герцогов Кембриджских исполнилось 7 лет. В честь дня рождения будущего короля Великобритании, по традиции, Кенсингтонский дворец опубликовал новые снимки принца Джорджа. Как и все официальные портреты своих детей, новые фотографии принца Джорджа также сделала Кейт Миддлтон.

"В преддверии седьмого дня рождения принца Джорджа мы делимся его новыми фотографиями, сделанными герцогиней Кембриджской", - подписана публикация на официальном аккаунте Кенсингтонского дворца.

Поклонники королевской семьи Великобритании предположили, что снимки принца Джорджа были сделаны в загородной резиденции Анмер-Холл в Норфолке, где Джордж вместе с родителями, сестрой Шарлоттой и братом Луи провели период самоизоляции.

В этом году семейный праздник маленький принц Джордж отметит, вероятнее всего, в кругу семьи, по причине карантина из-за пандемии коронавируса, который продолжается на сегодняшний день. В то время как в прошлом году, Кейт Миддлтон пригласила на праздник старшего сына поваров, которые приготовили детям герцогов Кембриджских и их гостям пиццу, кексы и пасту.



