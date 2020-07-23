Ким Кардашьян рассказала, что кандидат в президенты Канье Уэст психически болен

Ким Кардашьян рассказала, что ее супругу Канье Уэсту, который баллотируется в президенты США, был поставлен диагноз биполярное расстройство. Об этом сообщает CNN.

"У Канье биполярное расстройство. Любой, кто имеет такой диагноз или любимого человека с таким заболеванием, знает, как невероятно сложно и больно это осознавать. Я никогда не говорила публично о том, как это повлияло на нас дома, потому что я защищаю наших детей и право Канье на неприкосновенность частной жизни, когда речь идет о его здоровье. Но сегодня я чувствую, что должна это прокомментировать", – написала жена Уэста в Instagram.

Она назвала своего мужа "блестящим, но сложным" человеком и рассказала, что ему пришлось пройти через многие трудности, включая потерю матери в 2007 году.

"Я понимаю, что Канье подвергают критике, потому что он является публичной фигурой, и его действия порой могут вызывать сильные эмоции. Он блестящий, но сложный человек, который пережил мучительную потерю своей матери и должен был справляться с давлением и изоляцией, которые усилили его биполярное расстройство", – добавила Кардашьян.

Источники издания заявили, что близкие друзья и команда Канье обеспокоены его состоянием. В минувший понедельник Уэст прошел осмотр у врача, который сказал, что рэперу не нужна госпитализация. Но кандидат в президенты США должен будет пройти еще один осмотр.

Пост Кардашьян появился после того, как Уэст выступил в рамках своей предвыборной кампании в штате Южная Каролина. Рэпер очень эмоционально говорил о своей вере, покойной матери и своей семье, в какой-то момент Канье даже расплакался. Слишком пылкая речь Уэста заставила его поклонников и СМИ усомниться в благополучии рэпера.