Принцесса из рода Габсбургов вышла замуж за гонщика

Вслед за британской принцессой Беатрис, еще одна невеста из королевского дома решила не тянуть с замужеством. Замуж вышла Элеонора фон Габсбург, эрцгерцогиня Австрии и принцесса Венгрии, Богемии и Хорватии вышла замуж за своего возлюбленного, гонщика Жерома д'Амброзио. Об этом пишет Mirror.

Изначально пара планировала роскошное торжество, но коррективы внесла пандемия коронавируса. Но как только карантин пошел на спад, пара решила сочетаться браком. Скромная церемония прошла в мэрии в княжестве Монако.

Фото: Instagram eleonorehabsburg

Потом для гостей устроили небольшую вечеринку и праздничный обед в саду.

Для своей свадьбы Элеонора выбрала простое белое платье и вуалью, а дополнила свой образ белыми босоножками и ярким веером с кистью из шелка.

Элеонора – дочь Карла I, последнего императора Австрии и последнего короля Венгрии и Богемии. Ее отец, глава дома фон Габсбургов Лотарингских, австрийский политик Карл фон Габсбург.

Фото: Instagram eleonorehabsburg

С своим избранником, бельгийским гонщиком Жеромом д'Амброзио принцесса познакомилась в 2017 году на борту самолета, летевшем из Лондона в Ниццу.