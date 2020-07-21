Стало известно, как Кейт Миддлтон и Меган Маркл поздравили принцессу Беатрис на свадьбе

В пятницу, 17 июля стало известно, что внучка королевы Елизаветы Беатрис и Эдоардо Мапелли-Моцци официально узаконили свои отношения. Влюбленные были вынуждены отказаться от масштабной королевской свадьбы, заменив ее на скромную церемонию для членов семьи. На свадьбе представителей королевской монархии присутствовало не более 20 гостей.

В частности, стало известно о том, что герцогиня Кейт Миддлтон и принц Уильям, а также Меган Маркл и принц Гарри не смогли посетить семейное торжество и озвучили теплые слова молодоженам по телефону.

Кроме того, герцог и герцогиня Кембриджские опубликовали свои поздравления молодоженам в инстаграме, разместив свадебное фото Беатрис и Эдоардо в сторис. В свою очередь, Меган и Гарри после сложения с себя королевских обязанностей не ведут социальные сети, поєтому экс-герцоги Сассекские ограничились телефонным разговором.





