Принцесса Беатрис, которая вынуждена была отменить церемонию бракосочетания в конце мая текущего года, по причине пандемии коронавируса, все таки сочеталась браком со своим возлюбленным - Эдоардо Мопелли Моцци. Об этом пишет Mirror.

Церемония была организована тайно. Журналистов не приглашали, официального извещения о грядущем торжестве не было. В числе гостей события были только близкие родственники принцессы Беатрис и Эдоардо, всего около 20 человек. Свадьбу отметили присутствием бабушка невесты, королева Елизавета II с супругом герцогом Эдинбургским, которые около трех месяцев находились в изоляции в Виндзорском замке.

Принцесса Беатрис и Эдоардо на помолвке

Скромную церемонию провели в часовне Всех Святых в Виндзорском Большом Парке, и все гости следовали правилам социального дистанцирования. Потом они направились в имение принца Эндрю и герцогини Йоркской, где был организован небольшой прием и свадебный обед.

Часовня, где пара сочеталась браком

Королева с супругом едут на свадьбу внучки

Романтические отношения принцессы Беатрис и Эдоардо Мопелли Моцци начались в октябре 2018. Молодые люди познакомились во время свадебной церемонии младшей сестры Беатрис - принцессы Евгении Йоркской. Там старшая дочь принца Эндрю встретилась с сыном друзей своих родителей, с которым ей доводилось встречаться и раньше. Впервые пара появилась на публике в феврале 2019 года.

Напомним, недавно принцесса Беатрис заявила, что хотела бы переехать в Италию, на родину своего возлюбленного. таким образом она хочет оказаться подальше от сексуального скандала, в который оказался втянут ее отец - принц Эндрю. Он замешан в скандале с американским финансистом Джеффри Эпштейном, которого власти США обвинили в сексуальном насилии и вовлечении несовершеннолетних в проституцию. Эпштейн покончил с собой в ожидании суда, летом 2019 года.